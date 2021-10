Spolu na Prahu. TOP 09 chce zopakovat úspěch koalice i ve volbách v hlavním městě

Výsledky voleb do sněmovny zřejmě předurčily budoucnost komunální politiky v Praze. Volební lídr TOP 09 v hlavním městě Jiří Pospíšil koketuje se svým bývalým chlebodárcem ODS a řeší i společný postup do voleb v hlavním městě. „Voliči v Praze jasně řekli, že nejen, že nechtějí Andreje Babiše, ale i to, že preferují pravicové strany. Udělám maximum pro to, abychom se spolu postavili do příštích komunálních voleb a nabídli občanům více pravicových řešení v dopravě nebo bydlení,“ uvedl pro Lidovky.cz Pospíšil.



Námluvy mezi TOP 09 a ODS na pražské úrovni probíhaly už před sněmovními volbami. Výborný výsledek v metropoli však politiky v jejich myšlence utvrdil. Koalici Spolu složenou z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL volilo 40,02 procent Pražanů. Koalice Pirátů a Starostů skončila druhá, ale s 22,64 procenty daleko za prvním uskupením. ANO pak v Praze skončilo se 17,46 % třetí.

„Těch čtyřicet procent vnímám jako obrovský závazek. Bavíme se o tom delší dobu, ale čekali jsme na volby, abychom viděli, jak to v Praze dopadne. Ten výsledek je jednoznačný,“ dodal Pospíšil s tím, že oficiální jednání ještě neproběhla. Počítá ale s tím, že do společného projektu by přizvali i lidovce.

O možné koalici chtějí mít strany rozhodnuto během podzimu. Ostatně není na co čekat. Volby na pražský magistrát jsou už příští rok na podzim.

Strany se spojily už pro minulé komunální volby v hlavním městě. V roce 2018 kandidovala TOP 09 společně se Starosty a nezávislými a lidovci pod hlavičkou Spojené síly pro Prahu. Koalici na magistrátu pak utvořili s vítěznými Piráty a hnutím Praha sobě, které do voleb vedl Jan Čižinský. Na spolupráci si podle Pospíšila topka stěžovat nemůže, patrné jsou ovšem i rozdíly. „S ODS se shodujeme v devadesáti procentech,“ míní bývalý ministr spravedlnosti.

A kdo by byl v takovém uskupení kandidát na primátora? Na to je podle Pospíšila ještě brzy a není to něco, na čem by měl projekt ztroskotat. Faktem ale je, že občanským demokratům by nebyla po chuti varianta, že by museli přenechat post primátora někomu jinému. A TOP 09 zrovna tak.