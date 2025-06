První průzkum po kauze bitcoin. Vládě už nevěří každý třetí volič SPOLU

Až 32 procent voličů koalice SPOLU nevěří současné vládě. Rozdíl oproti opozičním stranám nemůže být markantnější. Výsledky agentury Median, která proběhla mezi oprávněnými voliči až po zveřejnění bitcoinové aféry ukazují, že existuje jen šest procent voličů hnutí ANO má důvěru v současnou vládu. U SPD dokonce odpovědělo 100 procent dotázaných, že vládě spíše nevěří nebo vůbec nevěří.

Výsledky nemohou dělat radost současné koalici i z dalšího důvodu. Vládě totiž podle Medianu nevěří ani nevoliči, a to z celých 87 procent. Není překvapivé, že největšími podporovateli současné vlády jsou hned po voličích SPOLU voliči bývalé koalice Pirátů a hnutí STAN. Vládě věří lehce přes 60 procent jejich voličů.

Do šetření se dostali i voliči SOCDEM a hnutí Přísaha. Přes 70 procent lektorátu Sociální demokracie vládě nevěří, u hnutí Roberta Šlachty je výsledek pro premiéra Petra Fialu (ODS) ještě méně smířlivý. Jeho vládnutí nevěří přes 78 procent voličů Přísahy.

Median se voličů jednotlivých stran ptal také na to, zda je současná kauza již bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) důvodem k pádu celé vlády. Celkově se oslovení voliči vyslovují pro pád vlády z 54,5 procenta. Nejhlasitějšími zastánci demise jsou voliči ANO, kteří tak s 81 procenty překonali i SPD. V těsném závěsu jsou pak voliči SOCDEM.

Pro příznivce ostatních stran je naopak demise vlády přehnaným scénářem. Z voličů Přísahy by se tak zachovalo 43 procent, u koaličních stran jsou výsledky ještě menší. Z bývalých voličů koalice Piráti a STAN by se pro demisi vyslovilo necelých 27 procent, u SPOLU je to ještě o dvě procenta méně.