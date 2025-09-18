Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko

  15:50aktualizováno  15:50
Dva týdny před volbami do Sněmovny zahájí koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ve čtvrtek večer v Praze ve Slovanském domě závěrečnou část kampaně nazvané Teď jde o Česko! Akce se zúčastní premiér a šéf ODS Petr Fiala, předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný, hosté a členové stran koalice SPOLU.

Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL). (25. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř – předseda ANO Andrej Babiš – spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil Fiala minulý měsíc při představení programu koalice SPOLU. „Tyto strany představují nebezpečí pro naši příslušnost k Západu,“ tvrdí.

Fiala v narážce na SPD a hnutí Stačilo! varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO a o změně režimu.

Jediným krajem v ČR, kde má SPOLU větší podporu než opoziční hnutí ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM pro televizi CNN Prima News by v létě ve volbách získala v Praze 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta.

V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před SPOLU umístilo i hnutí SPD.

