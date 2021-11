Spolupráce koalice Spolu v Praze? Není to jediná varianta, říká šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Lidovky.cz: Na sněmu vystoupili všichni předsedové stran vznikající vlády, výjimkou byl šéf Pirátů. Ivana Bartoše nahradila místopředsedkyně Olga Richterová. Proč?

Šlo o zdravotní důvody, mluvila jsem o tom s ním před pár dny. Potřebuje se zkrátka vyležet, ale jak je důležité v této době zdůraznit, nemá covid. Zkrátka mu zdravotní indispozice nedovolila se zúčastnit, ale paní Richterová jako místopředsedkyně je jistě adekvátní náhradou.

Lidovky.cz: Kde se vlastně jako předsedkyně vládní strany a předsedkyně sněmovny vidíte v soukolí vládního kolotoče?

Ve fungování koalice máme jasno, budeme se jako předsedové potkávat. Veškeré návrhy, které na vládu půjdou, budeme projednávat. Čili v tomto ohledu budu sehrávat stejnou úlohu jako ostatní předsedové stran. Zároveň ale cítím možnost vládě pomáhat jako předsedkyně sněmovny. Vláda teď bude muset řešit dost zásadní věci a při složení z pěti stran bude dolní komoru potřebovat jako jasnou oporu. V tom chci pomoci.

Lidovky.cz: Jako jediná z šéfů stran ale ve vládě sedět nebudete. Nebojíte se jistého informačního hendikepu?

To ne, o to nemám obavu. Vše důležité budeme řešit ještě před tím, než se to dostane na vládu.

Lidovky.cz: Od vás i ostatních předsedů zazněl velký apel i na spolupráci na půdorysu Spolu i v dalších volbách do komunálu a do Senátu příští rok. Jak chcete tento záměr prosadit uvnitř TOP 09?

S ostatními kolegy z předsednictva budeme tuto věc řešit hned po sněmu. Už v minulých týdnech jsem na výkonném výboru strany podpořila, abychom se snažili ve větších obcích a městech hledat cestu ke spolupráci. Tedy pokud to bude možné. Voliči nám ukázali, že oceňují schopnost spolupráce. Osvědčilo se to ostatně už v krajských volbách, které jsou komunálním nejbližší. V senátních volbách se naše spolupráce osvědčuje dlouhodobě, tam obavu určitě nemám. Senát bude důležitý, vláda totiž bude muset podnikat těžké a nepopulární kroky, bude potřebovat mít možnost se o obě komory parlamentu opřít.

Lidovky.cz: A co Praha? Je to známá bašta TOP 09. Nebudete mít problém případně přepustit místo lídra silné ODS?

Jednání se teprve rozběhnou v dalších týdnech a měsících. Spekulovat o pozici TOP 09 v pražských volbách by bylo hodně předčasné. Tím spíše o podobě kandidátek. Klíčové je, abychom přinesli Pražanům projekt, který posune dál některé priority, nejpalčivěji vnímáme například oblast dopravy.

Trochu si myslím, ač to nemám podložené daty, že k dobrému výsledku koalice Spolu ve sněmovních volbách v Praze (koalice získala 40,02 procent – pozn. red.) přispěla i ne úplně dobrá dopravní situace v posledních měsících.



Lidovky.cz: Takže v tuto chvíli počítáte s tím, že v Praze půjdete jako strany trojkoalice Spolu dohromady?

Těch variant je víc, není to jediná cesta. Vnímám i různou situaci v městských částech, kde je to vždy velmi rozdílné a specifické. Někde jsme například na radnici v koalici s ODS, ale nevnímám u tamních kolegů úplně chuť jít do toho s nimi už před volbami. Naopak máme zase dobrou trvající spolupráci se STAN. Každá městská část tak může nakonec dopadnout jinak.