Mám na vás nabito, vždycky jste zneužíval funkci, pustil se Babiš do Jurečky

Lídr ANO Andrej Babiš se pustil do ministra práce a sociálních věcí a předsedy lidovců Mariana Jurečky. Vadilo mu, že Jurečka mluvil o tom, že by se Babiš mohl spokojit s určitou výší zisků pro holding Agrofert. Babiš opáčil, že by rád viděl Jurečkovo majetkové přiznání, že má na něj nabito a že šéf lidovců vždy zneužíval funkci.