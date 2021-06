Spor o Babišův střet zájmů by měl rozhodnout Evropský soudní dvůr, řekl Havlíček

Praha Spor o střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) rozhodnout Evropský soudní dvůr. Řekl to v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Rezoluci Evropského parlamentu, který ve čtvrtek většinou hlasů odsoudil Babišův střet zájmů, považuje za politické hlasování.

Evropská komise zveřejnila v dubnu závěrečnou zprávu auditu, podle které je Babiš ve střetu zájmů. Podle zprávy ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek včetně holdingu Agrofert, a zároveň se podílí na rozdělování dotací EU v ČR. Europoslanci ve čtvrtek vyzvali orgány EU i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro Agrofert. Babiš rezoluci označil za snahu o ovlivnění říjnových sněmovních voleb v Česku.



Právně nezávaznou rezoluci k Babišovu střetu zájmů podpořila jasná většina europoslanců, a to 505. Proti bylo pouze 30 poslanců a hlasování se jich zdrželo 155.



„Je to právně nezávazná rezoluce. Jediný, kdo to může rozsoudit, protože to je poměrně náročná diskuse o tom, jestli to je nebo není střet zájmů, podle našeho názoru je Evropský soudní dvůr,“ řekl Havlíček. Podle českých zákonů jednotlivé úřady jednaly správně, zatímco auditní orgán Evropské komise s tím nesouhlasí, dodal.



„Jde o evropské peníze, peníze daňových poplatníků z Evropské unie. Myslím, že ani českým občanům by se nelíbilo, kdyby dotovali byznys premiéra nějaké země,“ reagovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní nikdo nezakazuje Babišovi být premiérem nebo vlastnit Agrofert, ani na něj čerpat dotace, nelze to ale zároveň. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že by měly co nejrychleji o záležitosti rozhodnout české soudy.