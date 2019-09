Spor o požár v Krejčířově vile. O tom, kdo zapálil neúspěšně dražený objekt, se živě spekuluje

PRAHA Někdejší honosná vila uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy koncem srpna vyhořela. Desítky hasičů oheň uhasily až po zhruba devíti hodinách. Vzniklá škoda dosáhla 20 milionů korun. Požár, za jehož příčinu policie označila úmysl nebo nedbalost, odstartoval kromě spekulací i spor na internetu.

Přestože se po pachateli stále pátrá, Daniel Sonnleitner alias Danny z youtubového kanálu TVTwixx má jasno: za žháře označil Davea Jörgena Sörensena, který se věnuje takzvanému urbexu, což je prozkoumávání opuštěných domů a továren. Dave jakoukoliv vinu odmítá.



„Policie samozřejmě tuto verzi prověřuje,“ řekla LN mluvčí policie Michaela Richterová. „Stále se čeká na vyhodnocení veškerých stop. Zatím jsme se nikam neposunuli. Čekáme i na veškeré zprávy od hasičů,“ doplnila.



Jisté je, že za požárem nestojí technická závada. Dům byl totiž odpojený od elektrického proudu i plynu. Policie nyní požár vyšetřuje jako trestný čin obecného ohrožení. Případnému pachateli hrozí trest vězení šest měsíců až pět let.

Další spekulace ohledně úmyslného založení požáru jsou postaveny na faktu, že vila dlouhodobě nemohla najít kupce. Exekutor ji v dražbě opakovaně nabízel za vyvolávací cenu přesahující 40 milionů korun. O dnes již chátrající vybydlený objekt nikdo zájem neměl. Vzhledem k tomu, že další majetek Krejčíř v Česku nezanechal, zůstávají finanční nároky jeho věřitelů neuspokojeny.

Exekutor však ze své vlastní vůle nemůže vyvolávací cenu černošické vily nijak výrazně srazit. Úplně jiná by však byla situace, kdyby nenabízel k prodeji vilu zanedbanou, ale vyhořelou. Její hodnota požárem značně poklesla, klesnout by tak měla i vyvolávací cena, což by mohlo přivábit nové kupce. Nejlukrativnější na celém prodeji totiž není dům, ale pozemek, na kterém stojí. Spekuluje se tak i o tom, že požár mohl vzniknout úmyslně za účelem rychlého prodeje nemovitosti a alespoň částečného uspokojení roky čekajících věřitelů.

Majitelkou je podle katastru nemovitostí Krejčířova manželka Kateřina, kterou se policie chystá vyslechnout. „Dosud vyslechnuta nebyla, ale určitě k tomu brzy dojde,“ sdělila Richterová.



Kupec by musel vytáhnout miliony i na renovaci objektu

Léta neobývaná vila je na samotném konci ulice V Dubině. Chátrá, na zdech i vstupních dveřích zanechali vandalové nápisy. V někdejší rezidenci si podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, mramorové schodiště i akvárium, v němž choval žraloka. Vila se opakovaně stala terčem zlodějů a vandalů.

Na dům byla kvůli Krejčířovým dluhům uvalena exekuce. V dražbě se jej opakovaně nepodařilo prodat zřejmě i proto, že případný kupec by musel vynaložit další miliony na renovaci objektu.

Padesátiletý Krejčíř z Česka uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005 při domovní prohlídce právě černošické vily, nyní je ve vězení v Jihoafrické republice. Praha požaduje jeho vydání, v minulosti na něj vydala několik mezinárodních zatykačů.

V Česku byl pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy ČEPRO ho soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i dřívější odsouzení. V JAR si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos.