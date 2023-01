Schyluje se ke střetu Pavla se Zemanem kvůli novému šéfovi Ústavního soudu

„Uvažuji o tom. Prohlásil jsem, že jsem se zeptal tří vedoucích osobností české justice, zda mám právo to udělat, a všichni tři odpověděli, že ano. Vyžádal jsem si právní expertizu a pro jistotu si teď vyžaduji ještě jednu, abych si byl zcela jist, že tu není právní překážka,“ řekl v rozhovoru v MF DNES Zeman těsně před tím, než voliči rozhodli o jeho nástupci.

„Pokud tak učiním, tak jenom proto, aby si Ústavní soud nehrál na třetí komoru parlamentu a aby jeho předseda nebyl politický aktivista,“ prohlásil Zeman.

Zeman je již „do jisté míry“ rozhodnutý

Svůj úmysl potvrdil po drtivém vítězství Petra Pavla nad Andrejem Babišem, kterého Zeman podporoval. „Z důvodu předběžné opatrnosti, jak říkají ekologové, jsem si nechal udělat ještě jednu právní expertizu a podle ní se rozhodnu,“ potvrdil Zeman své plány v neděli i České televizi. Na otázku, zda je již rozhodnutý, opáčil: „Já bych řekl, že do jisté míry ano, ale předběžná opatrnost je namístě.“

Petr Pavel se proti Zemanovým plánům postupovat nehledě na Ústavu ČR ohradil preventivně už v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.

„Vnímal bych to jako další pokus Miloše Zemana velice tvořivě si vyložit Ústavu a navíc zasahovat do pravomocí svého nástupce, protože i když to možná Ústava specificky nestanovuje, tak popírá jakoukoli logiku jmenování člověka, který by měl být jmenován v průběhu funkčního období následujícího prezidenta. Kdyby to přece jen Miloš Zeman udělal, tak jediná správná cesta je řešit to opět prostřednictvím soudů, ať už Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu.“

Pavel by se obrátil na Nejvyšší správní soud

Po vítězství v prezidentské volbě řekl, že do hlavy Miloši Zemanovi nevidí. Až se sejdou, požádá ho, aby jmenování předsedy Ústavního soudu zvážil. „Pokud by to udělal, dal bych podnět k prošetření Nejvyššímu správnímu soudu, aby dal doporučení, jak s takovou situací pracovat,“ zopakoval. Sám už před volbami naznačil, že jako možného kandidáta do čela soudu po Rychetském vidí bývalého šéfa Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu.

Sám Rychetský, který byl v minulosti i členem Zemanovy jednobarevné menšinové vlády v době opoziční smlouvy s ČSSD a ODS, ale pak se jejich vztahy výrazně zkazily, v sobotu gratuloval k vítězství Petra Pavla. „Slovy Václava Havla považuji tento výsledek voleb za vítězství lásky a pravdy nad lží a nenávistí,“ uvedl o víkendu.

Rychetský věří, že Zeman nakonec neudělá personální rozhodnutí ohledně Ústavního soudu, které naznačuje. „Tak neumím tolik věštit, ale tolik odborníků konstitucionalistů už jasně vyjádřilo, abych tak řekl, co je nejen v kompetenci věcné, ale i časové z hlediska působnosti každého ústavního činitele, tak se mně chce věřit, že k něčemu podobnému nedojde,“ řekl Rychetský v neděli v Interview ČT 24.