Už nemám moc v úmyslu zasahovat do daní, brání premiér Fiala tiché víno

„Není alkohol jako alkohol. Tak by se dala shrnout aktuální situace kolem otázky zdanění tichého vína. Někdo by mohl namítat, že jde o podporu malých vinařů. Je tomu ale opravdu tak, když se sem, díky absenci této daně, dováží nekvalitní levná vína ze zahraničí? Podle nás ne, proto připravíme návrh na jeho zdanění,“ oznámila na sociálních sítích Pekarová Adamová.

„Pokud jde o spotřební daň na tiché víno, ta debata úplně u konce není, nicméně já už nemám moc v úmyslu zasahovat do daňového systému,“ opáčil předseda vlády Petr Fiala, který je z jižní Moravy, bašty vinařů v České republice.

„Jsou lidé, kteří to podporují, zavedení spotřební daně na tiché víno, jsou lidé jako já, kteří jsou opatrnější právě proto, že jiné země, které produkují víno, a to včetně našich sousedních zemí, takovou daň nemají,“ argumentuje Fiala.

„Pokud bychom vůbec v nějakém kroku přistoupili, tak musíme mít jistotu, že neohrozíme naše vinaře a producenty vína v ČR. Spíš se bavíme, jaké kroky udělat do budoucna,“ odráží předseda vlády další snahu zdanit tiché víno. O zachování výjimky pro něj se politici přeli, když koalice hledala možné úspory.

Do boje proti alkoholu před pár dny vytáhli vládní Piráti. Na etiketách alkoholických nápojů by se mělo podle Pirátů objevit podobné varování, jaké je teď na krabičkách cigaret. Piráti chtějí v pětikoalicí také prosadit zákaz reklamy na alkohol v televizi a rozhlasu mezi 6:00 a 20:00. Budou prosazovat, aby to vláda prosadila ještě v tomto volebním období.

Nevzdávají se ani toho, že by v budoucnu mělo být zdaněno tiché víno. „Není to mezi našimi návrhy pro letošní rok, ale nedovedu si představit, že bychom pro to nehlasovali, když to bude navrženo,“ řekla první místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová.