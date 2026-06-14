Podle průzkumu, který se konal od 18. května do 5. června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů, spory vlády a prezidenta za problém nepovažuje 10 procent lidí. Dalších 7 procent dotázaných nedokáže situaci posoudit.
„Současná vláda vyváží do světa ostudu. Místo toho, abychom se bavili o tom, jak má Česko přispět k obraně a bezpečnosti Evropy, řešíme, kdo za nás bude sedět u stolu,“ komentoval v debatě expremiér Petr Fiala (ODS).
Zdroj: Kantar pro ČT
„Nezpochybňoval jsem tuto tradici ani u Miloše Zemana,“ řekl dále Fiala ohledně červencové cesty na summit NATO v turecké Ankaře s tím, že od ministra zahraničí Petra Macinky to považuje za malicherné. „Za to, že vám nedovolil udělat Filipa Turka ministrem,“ doplnil. Bývalý premiér uvedl, že jeho vláda se vždycky nějak dohodla i se Zemanem.
„Delegaci povede premiér země“
„Neumím si představit, co by pan prezident vyjednal třeba s německým kancléřem? Nic. Protože on nic vyjednávat nemůže,“ reagoval ministr zahraničí Macinka.
„Pan premiér má možnosti setkat se třeba s německým kancléřem i jindy. Nedělejte se hloupější, než jste. Nechcete pustit prezidenta na summit, kam jezdil za Českou republiky prezident vždycky. V polovině června ještě nevíme, kdo nás tam bude reprezentovat,“ reagoval na Macinku expremiér Fiala.
Schillerová k summitu řekla, že 22. června bude jednat vláda. „Delegaci bezesporu povede premiér země,“ zdůraznila s tím, že své rozhodnutí poté vysvětlí na tiskové konferenci.
Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že rozhodnutí ohledně cesty prezidenta na summit NATO už padlo. „Nikam nepojede. Pan Macinka nám to tady již jednoznačně a dlouhodobě říká, prezidenta na summit pustit nechce,“ podotkl s tím, že současná vláda vede zemi divným směrem.
„Nemyslím, že to dojde takto daleko“
Česká televize poté zveřejnila další průzkum společnosti Kantar, a to ohledně toho, zda má celou situaci vyřešit kompetenční žaloba. S tím, aby situaci vyjasnil Ústavní soud, souhlasí zhruba polovina dotázaných.
Zdroj: Kantar pro ČT
Podle Schillerové je ale kompetenční žaloba nesmysl. „Jak by to znělo? Nařizuje se vládě, aby pana prezidenta pustila do letadla?“ komentovala ministryně. Podle jejích slov žaloba sama o sobě nemůže nic přinést. „Osobně si nemyslím, že to dojde takto daleko,“ doplnila.