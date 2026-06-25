Spor o summit je Macinkova pomsta, Babiš upřednostnil klid v koalici, řekl Pavel

Koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD v pondělí oznámila, že Pavla nezařadila do delegace na summit NATO. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením uložil kabinetu, aby účast prezidenta na aliančním zasedání zajistil. O samotné žalobě rozhodnou ústavní soudci v řádu měsíců. Verdikt vyvolal kritické reakce vládních politiků, zatímco Pavel a opoziční lídři ho uvítali.
„Já jsem opravdu přesvědčen, že celá ta půlroční lapálie s tím, kdo pojede na summit, která pro veřejnost musí vyznívat už i trapně, nakonec i pro její přímé účastníky, tak je způsobena jenom malichernou snahou o pomstu ze strany Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem. A zároveň snahou Andreje Babiše nedělat si zle v koalici. Raději zvolil konfrontaci s prezidentem, konfrontaci s ústavním pořádkem v této zemi. Jenom pro klid v koalici,“ uvedl Pavel v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech zopakoval, že Pavel už dělá kampaň za znovuzvolení.
Funkci hlavy státu bere Pavel jako službu. Myslel, že pro další volební období se vykrystalizuje řada kandidátů, které by i sám rád volil. „Ale situace taková není. Pokud největší šanci vyhrát mají ti, které bych nerad viděl, jak ovládají celou zemi, tak to považuji za signál k pokračování té služby. Tak, jak se to vyvíjí teď, i některé snahy o ovládnutí státu a jeho institucí, tak mě to spíše mobilizuje, než aby mě to motivovalo k ústupu,“ řekl serveru.
„Ze všech jednání, která jsem zatím s Andrejem Babišem měl, jsem nabyl pocit, že jsme schopni pragmatické a korektní dohody na řadě věcí. Většinou poté, když vzal ten problém nebo tu věc na koaliční radu, tak došlo ke změně pozice. A to vyvolává logicky otázku, kdo tedy nakonec má v té koaliční vládě silnější slovo,“ podotkl také Pavel.
Prezidentské volby čekají Česko na začátku roku 2028. První funkční období skončí Pavlovi počátkem března 2028, v bilančním rozhovoru ke třem rokům ve funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Uvedl, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví ji vážně zváží.