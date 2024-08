Recept na medaili? Být ve stavu alfa, říká Bára Špotáková. Češi to podle ní budou mít čím dál těžší

Lidovky.cz: Jak hodnotíte dosavadní české výkony v Paříži? Medailové žně to letos úplně nejsou…

Já pořád trochu doufám, že nemáte pravdu. Ještě tam pořád visí dost velkých želízek v ohni (rozhovor vznikal ve čtvrtek 8. srpna – pozn. red.). Doufám, že až tenhle článek vyjde, už to s námi bude vypadat lépe. Zmíním kanoisty Martina Fuksu (ten v pátek získal zlato v závodě na 1000 metrů – pozn. red.) a Josefa Dostála, lezce Adama Ondru, kteří budou o medaili bojovat v pátek a v sobotu. Moc bych to přála i oštěpařce Nikole Ogrodníkové, která se probojovala do finále. Do poslední chvíle jsem věřila i oštěpaři Jakubovi Vadlejchovi, ale z toho bylo nakonec jen nevděčné čtvrté místo. To jsou čtyři potenciální medaile.

Lidovky.cz: Kdo z nich má podle vás největší šanci?

Věřím Dostálovi a Fuksičovi (rychlostní kanoista vyhrál v pátek závod na 1000 m). Jsou to kolegové z Dukly (úsměv). A navíc já jsem věčný optimista. Minule v Tokiu se nám medaile scházely na začátku, věřím, že tentokrát přijdou až nakonec.

Lidovky.cz: I kdyby to někomu z nich „cinklo“, pořád jsme výrazně pod českým průměrem z minulých let. Zpravidla se vozilo kolem 10 medailí… Vždycky jsou nějaké vlny – pokaždé se usměje štěstí na někoho jiného. Je ale pravda, že sport se stává mnohem globálnější. Vidíme, že najednou získávají medaile malé ostrovní státy. Atletika je typický příklad – loni na mistrovství světa v Budapešti bralo medaili tuším přes 40 států. Jsou to přitom malé ostrovní státy jako Sv. Lucie, ve středu zase bral medaili reprezentant Zambie.

Jak se svět globalizuje, medaile se rozprostřou víc rovnoměrně. Například v oštěpu dřív dominovali Evropané, teď je tam najednou Trinidad a Tobago, Keňa, Grenada, Pákistán, Indie a tak dále. Nezapomínejme také, že Indie s Čínou byly dřív rozvojové země, teď jsou na tom ekonomicky velmi dobře a do sportu masivně investují. Jsou to přitom miliardové státy – oproti tomu je desetimilionová Česká republika úplně titěrná. Budeme to mít čím dál těžší.

Lidovky.cz: Jak přesně tyhle státy benefitují z globalizace? Zmínila jste malé rozvojové země typu Trinidad a Tobago nebo Keňa…