Správa rezerv opětovně vypsala tendr na antigenní testy do škol, první dodávku požaduje do 17. května

Praha Správa státních hmotných rezerv (SSHR) znovu vypsala zakázku na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol, řekl předseda Pavel Švagr. Minulý tendr na stejné množství testů správa v pondělí zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Nyní podle Švagra požaduje ministerstvo školství dodání 2,8 milionu testů do pondělí 17. května a dalších 2,8 milionu testů do pondělí 24. května.

Z úterních odpovědí zástupců Asociace ředitelů základních škol na dotaz přitom vyplývá, že základní školy mají zásoby antigenních testů od státu na testování žáků a učitelů na covid-19 zhruba do 7. května. Část testů jim zřejmě zbyde i do týdne od 10. května, na otestování všech dětí a zaměstnanců ve školách asi už stačit nebude. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že ani pokud by testy k dispozici nebyly, školy se určitě zavírat nebudou.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová v úterý uvedla, že resort už dříve upozorňoval na to, že centralizovaný nákup může mimo nouzový stav znamenat problém, což se nyní ukázalo. Právě proto podle ní pandemický zákon umožňuje, aby si testy nakoupili i zřizovatelé či školy sami a ministerstvo jim následně posílilo rozpočty jednorázovým normativem.

Podle Švagra zakázku příliš urychlit nejde. „Firmy, které jsou zaregistrované v našem dynamickém nákupním systému, budou nyní mít deset dní na podání nabídek. Nejsme už v nouzovém stavu. Jedeme podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl předseda SSHR. V systému je podle správy aktuálně zaregistrováno 36 firem, které mohou podat nabídku.

Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby (ODS) je však „naprosto iluzorní, že kraje a školy teď budou narychlo soutěžit desítky tisíc testů“.Náměstkyně ministra školství Pavla Katzová řekla, že další postup pro zajištění povinného testování na covid-19 ve školách by se měl vyjasnit na čtvrtečním jednání vlády. Úřad podle ní v tuto chvíli nechce, aby si školy začaly testy pořizovat samy. Připravuje řešení, jak do budoucna podpořit víc používání PCR testů.

Testování na covid-19 se ve školách dělá povinně dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy, jejichž výsledek se zjistí do 15 minut. Jako alternativu si školy mohly zajistit jednou týdně PCR testování, které je dražší a jeho výsledky bývají k dispozici až další den, protože se vyhodnocují v laboratoři. Na rozdíl od antigenních testů ale odborníci hodnotí PCR testy jako přesnější. Antigenní testy dosud pro školy zajišťoval stát.

Arenberger uvedl, že ve školách i firmách se bude testovat antigenními testy na covid-19 nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května. „Hlavní hygienička se vyjádřila v tom smyslu, že se bude určitě testovat do konce května,“ řekl Arenberger. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Paralelně chce podle něj ministerstvo začít s laboratorně vyhodnocovaným PCR testováním. Problematická je ale logistika a stále vyšší náklady než u antigenního testování ve školách, uvedl.

Plošné testování ve školách bylo zahájeno 12. dubna. Podle úterního vyjádření Lednové školy dosud spotřebovaly asi dva miliony antigenních testů pro žáky a 700 000 pro zaměstnance. „PCR testy zatím alespoň částečně používá 207 škol, mnohé z nich však jen pro zaměstnance. U žáků šlo zhruba o 5000 testů PCR,“ řekla. V ČR je podle statistik ministerstva zhruba 5300 mateřských, 4200 základních a 1300 středních škol. Jaké mají jednotlivé školy rezervy, podle mluvčí nelze přesně určit. Stát jim rozdělil 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a pět milionů testů od společnosti Singclean.

Budoucnost testování ve školách řeší mimo jiné také na Slovensku. Tamní pandemická komise vedená ministrem zdravotnictví tento týden uvedla, že považuje za vhodné ukončit pravidelné testování ve školách a nahradit ho takzvaným testováním intervenčním. Školy by se v rámci něj měly otestovat tehdy, kdy se začne koronavirová situace v daném okrese zhoršovat, nebo v případě, kdy se vyskytne více případů koronaviru v jedné škole.