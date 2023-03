Nejdřív chyběly, poté ve skladu prošly. Stát hledá spalovače milionů roušek

Během roku 2021 vydala Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ze svých zásob pro boj s pandemií více než 56,5 milionu ochranných zdravotnických pomůcek v celkové hodnotě téměř 1,5 miliardy korun.

Kvůli boji s covidem do skladů státních rezerv přibyly například roušky, respirátory třídy FFP2 a FFP3 či zdravotnické rukavice, ochranné štíty a brýle. Jenže všechny zásoby stát nevyužil. To platí třeba o rouškách z Číny, které vláda Andreje Babiše nakoupila v době, kdy jich bylo v Česku nedostatek.

18. března 2020

Pod celním dohledem

Nyní totiž státní rezervy hledají někoho, kdo zlikviduje 17 304 650 kusů roušek. Důvodem je jejich prošlá exspirace. Jednou z podmínek likvidace je, aby proběhla pod celním dohledem. Roušky jsou nyní v celním skladu SSHR v Pardubicích. Likvidace by po podepsání smlouvy měla proběhnout do 90 dnů. Zakázku podle zadávací dokumentace dostane firma s nejnižší cenou.

Ohledně ceny roušek určených k likvidaci se redakce iDNES.cz obrátila na SSHR, ta však zatím na dotazy nereagovala.

Pokud jde o nákupy v Číně, tak stát objednal 137 milionů roušek, 11 milionů lékařských ochranných masek, 5,5 milionu respirátorů, přes dva miliony ochranných obleků a další materiál.

Jenže Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) poté upozornil na to, že ministerstva nakupovala předraženě, a to třeba respirátory i za 777 korun za kus. NKÚ také tehdy upozornil, že ceny se lišily právě i podle resortů. Třeba ministerstvu vnitra se cena respirátorů FFP3 pohybovala od 60 do 422 korun za kus.

Stát se zbavuje i testů

Postupem času získaly nákupy zdravotnického materiálu do gesce státní rezervy. Správa v případě roušek měla několik možností – například je nabídnout nemocnicím či úřadům, což podle webu E15.cz udělala a části se zbavila. Další možností byl prodej, o roušky ale nebyl zájem.

Část byla také poskytnuta jako humanitární pomoc Ukrajině či Moldavsku. Jako v případě antigenních testů, které rovněž na skladě zůstaly, jak informoval iDNES.cz.

Ministerstvo školství totiž skladovalo u SSHR 16 milionů antigenních testů za zhruba 200 milionů korun. Resort testy nakoupil v době, kdy se ve školách přestalo testovat. Jenže na konci loňského roku testům již končila expirace. Resort proto nedávno dva miliony testovacích sad předal ministerstvu obrany. Další zřejmě zamíří jako humanitární pomoc na Ukrajinu.