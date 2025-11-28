NCOZ našla u ředitele Správy železnic přes 80 milionů v hotovosti

O penězích, které policie našla u Svobody doma, informoval server iRozhlas.cz s odkazem na dva důvěryhodné zdroje obeznámené s případem.
Podle serveru našli kriminalisté ve Svobodově soukromém trezoru kromě 80 milionů v hotovosti také sbírku luxusních hodinek. Svoboda zásah nechtěl komentovat. „Já se nebudu k těmhle věcem vyjadřovat i v souvislosti s tím, že vás prostě informuje někdo jiný než přímo já. Budu to vysvětlovat jiným orgánům, ne médiím,“ uvedl.
Zásah v pátek neřešila ani správní rada SŽ. Podle mluvčí Nely Eberl Friebové nedošlo ani k rezignaci či odvolání Svobody z funkce ředitele. „Zároveň nikdo nebyl obviněn ani vyzván k vysvětlení,“ řekla serveru.
Ministerstvo dopravy v souvislosti s úterním policejním zásahem chystá audit zakázek, kterými se vyšetřovatelé zabývají, uvedl ministr dopravy v demisi Martin Kupka.
Vyšetřovatelé z NCOZ se podle serveru Odkryto.cz zabývají miliardovými zakázkami SŽ a ŘSD. Jde například o tendr na stavební práce na dálnici D3 v jižních Čechách. Úsek mezi Úsilným a Hodějovicemi se oproti původnímu plánu prodražil přibližně o dvě miliardy korun.
Šéf ŘSD Radek Mátl ve čtvrtek v reakci pro iDNES.cz uvedl, že na D3 došlo zatím k navýšení ceny o cca 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen. „To je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ uvedl s tím, že všechny procesy na ředitelství proběhly transparentně v souladu se zákonem.
NCOZ se podle Odkryto.cz zajímá také o obnovu železničního uzlu v Pardubicích, budování nádraží v Brně, rámcovou smlouvu na mobiliář pro železniční zastávky, rekonstrukci železniční stanice Brno-Královo Pole a výstavbu odpočívky u dálnice D8 Petrovice-Krásný les. Kauza se údajně týká Mátla a Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska.