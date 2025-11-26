Jak bude vypadat terminál ve stanici Zahradní Město? Rozhodne soutěž

Autor: ,
  15:11aktualizováno  15:11
O podobě dopravního terminálu ve vlakové stanici Zahradní Město v hlavním městě nakonec rozhodne architektonická soutěž. Tu plánuje vypsat Správa Železnic (SŽ) v první polovině příštího roku. Součástí zadání bude také přeložka Průběžné ulice, která bude od nádraží odvádět automobily. To je podle starosty Prahy 10 Martina Valoviče (ODS) nutné zejména kvůli zvýšenému provozu.
Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021)

Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021) | foto: Michal Turek, MAFRA

Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021)
Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021)
Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021)
Nová tramvajová smyčka u nádraží Praha-Zahradní Město
7 fotografií

Stanice bude ležet na pražském úseku vysokorychlostní železnice, která v metropoli povede z Vršovic do Běchovic a dále propojí Prahu s Brnem a Ostravou. Na Zahradním Městě se tak budou křížit rychlovlaky, standardní železnice a příměstské vlaky, což přinese výrazné zvýšení počtu cestujících.

Podle Valoviče by terminálem ve stanici Zahradní Město mělo denně projít až 80 tisíc cestujících. Právě z důvodu zvýšeného provozu je podle něj nutné odvést z podjezdu pod tratí auta, která tam jezdí společně s tramvajemi.

„Je potřeba usměrnit dopravu a v prostoru pod nástupišti nechat pouze tramvaje a chodce,“ řekl. K tomu má sloužit přeložka Průběžné, která má ze severu před nádražím odbočit a vést novým podjezdem pod tratí do nynější ulice Ždánická a na křižovatku se Švehlovou.

S tím počítá i SŽ, jak uvedl náměstek jejího generálního ředitele Mojmír Nejezchleb. „Potvrzuji, že to je součástí naší dokumentace, která řeší terminál na Zahradním Městě,“ řekl. Dodal, že správa architektonickou soutěž připravuje a plánuje ji vyhlásit v příštím roce. Samotná pražská vysokorychlostní železnice by podle něj měla být hotová do roku 2035.

Valovič doplnil, že v minulosti město prověřovalo i možnost na Zahradním Městě postavit stanici metra, které by tam odbočovalo ze Strašnické.

Podle starosty se však při výpočtech ukázalo, že nutnost dělit vlaky ve směru na Zahradní Město a na Skalku by znamenalo, že polovina souprav by na Skalce nezvládla odbavit tamní provoz. „Od varianty s metrem se proto ustoupilo a bude tam (na Zahradním Městě) jenom posílena ostatní městská doprava,“ řekl starosta.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.