Správce železnice vyklidí Kliniku. Aktivisté chtějí nenásilně protestovat, mají podporu Zelených

PRAHA Po letech nelegálního obývání aktivisty vyklidí ve čtvrtek Správa železniční dopravní cesty Autonomní centrum Klinika v pražské Jeseniově ulici. Squatteři odejít nechtějí a chystají protest, jenž by neměl být násilný. Podporu jim vyjádřili i Zelení z Prahy 3, na jejímž území objekt leží.

Tehdy opuštěnou budovu bývalé plicní kliniky obsadili aktivisté v listopadu 2014. Platnost roční smlouvy o výpůjčce, kterou později se státem uzavřeli, ovšem vypršela už v březnu 2016. Správa železniční dopravní cesty, jež objekt získala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, chce do budovy po její rekonstrukci přesunout část svých zaměstnanců. Domáhala se proto jejího soudního vyklizení, o němž definitivně rozhodl Ústavní soud v loňském září.



Podle Zelených v Praze 3, kteří jsou na tamní radnici v koalici, je ale záměr státní instituce vybudovat místo Kliniky zejména kanceláře v rozporu s platným územním plánem.

„Pozemek je v územním plánu veden jako veřejná vybavenost a takových pozemků na Praze 3 věru nemáme mnoho. Snahu postavit zde kancelářský objekt s minimem ordinací, které při přimhouření oka obstojí u stavebního úřadu, považujeme za faktické obcházení pravidel,“ uvedl v prohlášení Ondřej Rut, místostarosta pro sociální politiku městské části. „Chybí nám naopak zařízení sociální péče, chybí nám dostatečně kapacitní zařízení zdravotní péče, chybí nám školky,“ doplnil.

Podle místních Zelených se z Kliniky za několik let stalo vyhledávané centrum nezávislé kultury, které propojuje obyvatele a obyvatelky Prahy 3, nabízí pomoc sociálně slabším a je výrazem vzájemné solidarity a společenství.



Squatteři, kteří dosud obývají budovu nelegálně, se chtěli dohodnout na užívání objekt alespoň do jeho plánované rekonstrukce. Domnívají se totiž, že nyní zůstane dlouhé měsíce nevyužívaný, neboť stavební řízení bylo do konce května přerušeno. Obrátili se proto na nové vedení metropole. To podle slov náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka chtělo jednat, SŽDC ale prý postup měnit nehodlá.

„Soud nenařídil SŽDC vyklizení domu, soud to umožnil. To ale ze státní instituce nesnímá odpovědnost vysvětlit veřejnosti důvody, proč přerušuje tento projekt jen pro to, aby budova byla další měsíce prázdná,“ kritizoval jeden z aktivistů Jakub Ort. Zástupci centra proto chystají na čtvrtek protest s názvem Přátelská snídaně aneb Kliniku nedáme. Mělo by jít o nekonfliktní happening.

„Vyjádření aktivistů nás nabádá k legalizaci jejich nezákonného jednání. Musí si uvědomit, že žijeme v právním státu, kde si nemůže každý dělat, co chce. Jako vlastník budovy nese jedině SŽDC odpovědnost za případné nehody nebo události, při kterých může dojít k újmě na zdraví,“ reagovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.