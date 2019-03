Spravedlivý rodičovský příspěvek? Hledá se kompromis s podporou sněmovny

Praha Tanečky kolem rodičovské stále pokračují. Se zástupci facebookové skupiny se po premiérovi setkala i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a slíbila jim, že bude pokračovat v boji za štědrou variantu zvýšení rodičovské pro všechny rodiče s dětmi do čtyř let.

„Je to ale nejdražší varianta, na kterou podle ANO nejsou zajištěny peníze– zde se bude ještě jednat v rámci vlády. Bude hledat i podporu u dalších stran ve Sněmovně, zatím se pozitivně vyjádřili Piráti, ale to by nestačilo,“ napsal k výsledku jednání Martin Štros, který je správce zmiňované skupiny.

Tři možnosti

Ve hře jsou nyní tři varianty, které chce Maláčová předložit na pondělním koaličním jednání. Největší šanci na prosazení má zatím návrh přidat 80 tisíc od 1.1.2020 rodičům, kteří aktivně pobírají dávky. Pro ten je i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která drží státní kasu. Stále se ale hledají finanční prostředky, které by to pokryly. Účet za takové navýšení je totiž osm miliard. „Předpokládám, že (Maláčová) přijde s návrhem revize sociálních dávek a svých úspor v rámci resortu,“ řekla Schillerová s tím, že by její kolegyně měla hledat úspory ve svém resortu. U této varianty ale Maláčová varuje před účelovým protahováním termínu čerpání rodičovské.

Třetí verzí, jak si poradit se zapeklitým problémem, je odstupňování zvýšeného příspěvku podle věku dítěte na principu čím mladší dítě, tím více peněz navíc dostane. „Varianta paní ministryně dle jejích slov nikdy neznamenala, že každý, kdo bude mít 1.1.2020 dítě do 4 let věku, získá 80 tisíc. Dotyčný totiž ještě musí stihnout příspěvek vyčerpat v období od 1.1.2020 do věku 4 let dítěte. Pokud tedy dítěti budou 4 roky např. v lednu 2020, není šance získat 80 tisíc, rodič získá jen čerpání za 1 měsíc,“ doplnil Štros s tím, že se bavili i o podpoře dětský skupin a školek.



koalice ANO a ČSSD odklepla minimalistickou verzi - zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun pro rodiče dětí, které se narodí po 1. lednu 2020

nyní jsou na jednacím stole tři varianty, jasno by mělo být do konce května:

štědrá varianta původně navrhovaná ministryní Maláčovou – navýšení na 300 tisíc pro všechny děti do čtyř let

kompromisní varianta podporovaná premiérem Babišem a ministryní Schillerovou – navýšení na 300 tisíc pro rodiče, kteří aktivně pobírají dávky k 1. lednu 2020

odstupňování podle věku dítěte – od čtyř let přidání 20 tisíc, do tří o 40 tisíc, do dvou navíc 60 tisíc, jeden rok zvýšení o 80 tisíc

Vláda ANO a ČSSD slíbila navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc ve svém programovém prohlášení. Úsporná podoba dávky, kdy si měli polepšit o 80 tisíc ti rodiče, jimž se narodí potomek po 1. lednu 2020 ale vyvolala velkou vlnu kritiky. Naštvaní rodiče zahltili sociální sítě a koaliční partneři začali házet vinu jeden na druhého. Nakonec to rozhádalo i rodiče, kteří bojují proti sobě navzájem. Vyčítají si, že jedna skupina hledá kompromis, druhá skupina trvá na původním návrhu ministryně Maláčové.

Piráti a lidovci mají vlastní návrhy

Piráti jsou především pro systémové řešení, kdy by se dávky navyšovaly automaticky. Například by se mohla pevně svázat například s desetinásobkem průměrné mzdy. „Ať se to díky pravidelné valorizaci rodičovské nemusí opakovat,“ myslí si Olga Richterová z pirátské strany, která se věnuje sociální politice. Z diskutovaných variant považují Piráti za spravedlivější možnost navýšit rodičovský příspěvek všem, kteří ho v rozhodnou dobu berou. „Šlo by to zařídit přechodným ustanovením, a v pirátském klubu to zatím podle diskuze vypadá, že ho předložíme,“ doplnila Richterová.

Do vlastních rukou chtějí rodičovskou vzít i lidovci. Připravují vlastní návrh zvýšení příspěvku na 300 tisíc tak, aby se týkal všech dětí bez ohledu na datum narození. „U rodičovského příspěvku se nabízí zejména navázání na například průměrnou nebo minimální mzdu,“ řekla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dodala, že je důležitá změna celého systému a nastavení automatických mechanismů valorizace rodičovské i dalších sociálních dávek.