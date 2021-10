Sovětské ‚tři prsty smrti‘ končí. Česko nově ochrání izraelské rakety za 13,7 miliardy

„Na základě dnes uzavřené mezivládní smlouvy zajistí pozemní protivzdušnou obranu ČR moderní systém SPYDER. Je mnohem účinnější než zastaralý sovětský systém KUB ze 70. let minulého století,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Smlouvu o nákupu čtyř baterií v úterý podepsali náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka a generální sekretář izraelského ministerstva obrany Amir Eshel.



Metnar připomněl, že armádní experti si izraelský systém vybrali jako nejvhodnější z devíti systémů pozemní protivzdušné obrany. „ČR v něm získává nejmodernější a v bojových podmínkách ověřené technologie, navíc s plnou garancí Státu Izrael na základě mezivládní dohody,“ zdůraznil Metnar.

Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty je nákup protiletadlového raketového systému dalším důležitým krokem v modernizaci armády a její přeměny na moderní armádu. „Tento systém je určený k protivzdušné obraně novodobého bojiště a je důležitý pro obranu strategické infrastruktury naší země,“ konstatoval.

Protiletadlový raketový systém krátkého dosahu (SHORAD - Short Range Air Defence) je určen k ochraně měst, jaderných elektráren, letišť, průmyslových center či jiných důležitých objektů. Dovede detekovat a zneškodnit letadla, drony, vrtulníků i řízené střely s plochou dráhou letu.

Má nahradit dosluhující raketové systémy sovětské výroby 2K12 KUB, známé jako „tři prsty smrti“, které v armádě slouží takřka čtyřicet let.

Zbraňových systém dodá izraelská státní společnost Rafael. Na dodávkách se budou ale podle ministerstva obrany asi z 38 procent podílet firmy českého obranného průmyslu. Systém by například měl být umístěn na podvozcích českého výrobce Tatra.

Hlavními partnery pro izraelskou státní společnost Rafael budou české společnosti RETIA a státní podnik Vojenský technický ústav.

„Česká republika je naším váženým spojencem a vždy si budeme pamatovat bezvýhradnou podporu, které se nám od ní v minulosti dostalo při vzniku Státu Izrael,“ řekl Amir Eshel. Podepsaná dohoda pak podle jeho slov představuje další milník ve strategické spolupráci obou zemí. „Izrael dodá poprvé kompletní systém protivzdušné obrany státu NATO a jsme hrdí a nadšení, že jde právě o Českou republiku,“ dodal.

Původně ministerstvo obrany počítalo, že za modernizaci podle údajů z vlastního pět let starého průzkumu trhu zaplatí asi 10 miliard korun. Izraelský výrobce ale letos na jaře požadoval 15,7 miliardy korun. Nakonec za nový moderní systém obrana zaplatí 13,7 miliardy.

Podle ministerstva je důvodem zdražení především růst cen pokročilých obranných technologií na světovém trhu, růst inflace, ceny surovin i práce nebo přenos některých technologií a know-how přímo do ČR.

Pořízení nové generace protiletadlového raketového systému schopného čelit současným prostředkům možného vzdušného napadení je ale pro ministerstvo a armádu klíčovým strategickým projektem obrany státu a jednou z hlavních priorit probíhající modernizace.



Každou ze čtyř nových baterií by mělo tvořit: čtyři odpalovací vozidla, středisko velení a řízení a 3D radiolokátor.

Komponenty by podle požadavků armády měly být umístěny na podvozcích vozidel Tatra 815-7 s uspořádáním 8x8 a měly by se dát přepravovat transportními letadly C-130 Hercules, C-17 Globemaster nebo A400M Atlas.

Armáda bude nový systém pozemní protivzdušné obrany využívat po dobu nejméně dvaceti let. Vyčíslené očekávané náklady na celou dobu jeho používání činí podle obrany přibližně 23 miliard korun i s DPH. Z toho by částka, kterou by Česko mělo během této doby platit izraelské straně za poskytování servisní podpory, nemá překročit 7,5 miliardy.

Náklady na zajištění dvacetiletého životního cyklu přitom zahrnují nejen servis a údržbu, ale také veškeré další vedlejší a provozní náklady resortu ministerstva obrany, včetně platů a výcviku vojáků, provozu vozidel a pohonných hmot, nebo investic do nemovité infrastruktury.

Všechny čtyři baterie kompletů SPYDER má mít armáda k dispozici do roku 2026.