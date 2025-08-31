OBRAZEM: Muzeum pod širým nebem. V Holešově se konal sraz auto a moto veteránů

Obrazem 31. srpna 2025 14:00
Poslední prázdninovou neděli měli v kalendáři zakroužkovanou nejen školáci a učitelé. Zámecký park v Holešově byl dějištěm jedinečné akce pro milovníky historie a motorismu. Na sraz historických vozidel se sjeli automobiloví nadšenci a sběratelé z celého Česka. Návštěvníci se mohli těšit na širokou přehlídku veteránů - historické automobily a motocykly, autobusy, americké automobily, vojenskou techniku i parní stroj. Součástí srazu byla rozsáhlá burza náhradních dílů a starožitností.