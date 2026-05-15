V Nuslích srazila tramvaj ženu. Po dlouhé resuscitaci je v kritickém stavu

  19:12
V Praze 4 na tramvajové zastávce Pod Jezerkou došlo v pátek po šesté hodině večerní ke srážce tramvaje s chodkyní. Přivolaným záchranářům se na místě po dlouhé resuscitaci podařilo u ženy obnovit srdeční činnost a následně ji kritickém stavu převezli do traumacentra.

Ke srážce vyjela posádka záchranářů, posádka s lékařem a inspektor. Před jejich příjezdem na místo probíhala telefonicky asistovaná resuscitace zraněné za pomoci dispečera.

Nehoda v ulici Nuselská v Praze na zastávce Pod jezerkou. Tramvaj srazila ženu, byla převezena do nemocnice. (15. května 2026)
„Naše posádky resuscitaci po příjezdu na místo převzaly a po patnácti minutách došlo ke spontánnímu obnovení srdečního rytmu,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

U zraněné provedli přivolaní záchranáři i oboustrannou torakotomii (zákrok, při kterém se vytvoří mezi žebry otvor do hrudníku pro odvod vzduchu, krve nebo tekutiny z pohrudniční dutiny kolem plic, pozn. redakce).

Následně ji zaintubovali, napojili na plicní ventilaci a v kritickém stavu převezli do traumacentra. Nikdo další z účastníků nehody, chodců ani cestujících v tramvaji zraněn nebyl.

