Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

  12:08
V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov je přerušen. Jako náhradní doprava je zavedena posílená linka autobusu číslo 104.

Nákladní vůz se s tramvají srazil před 10:00 v ulici Gollové. Na místo nehody byla vyslána posádka záchranářů a posádka s lékařem a inspektorem.

„V péči máme dva pacienty, řidiče jak tramvaje, tak náklaďáku. Oba mají poranění v oblasti hlavy, jsou však mimo ohrožení života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranky Karel Kirs. Nikdo další v důsledku srážky zraněn nebyl.

Pražská integrovaná doprava na sociální síti X uvedla, že kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají linek 4 a 5 v úseku mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov. Náhradní doprava není dosud zavedená.

Přerušení provozu tramvají v místě havárie bude podle webu pražského dopravního podniku trvat asi do 12:30. Lidé mohou místo tramvajemi jet v daném úseku autobusy linky 104, jejíž provoz podnik posílil.

Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že přesná příčina střetu je nyní předmětem vyšetřování. Známá není prozatím ani přibližná škoda na vozidlech.

