Tři lidé zemřeli při srážce dvou aut u Poličky, další dva jsou v nemocnici

Na místě byly tři pozemní zdravotnické posádky a dva vrtulníky Letecké záchranné služby z kraje Vysočina a Hradce Králové.
„Jeden pacient byl se středně těžkými poraněními převezen sanitkou do Litomyšlské nemocnice, dalšího transportoval vrtulník se závažnými zraněními do traumacentra v Brně,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.
Podle webu Svitavského deníku se nehoda stala kolem 14. hodiny.
„Vozidlo Dacia Duster s třemi osobami jelo přijelo na křižovatku po vedlejší silnici od Dolního Újezdu. V prostoru křižovatky se střetlo s voze Volkswagen Passat, které jelo ve směru od Litomyšle na Poličku. Dva cizinci byli převezeni se zraněními do nemocnice,“ řekla webu policejní mluvčí Markéta Janovská.
Při nehodě zemřel 82letý řidič a jeho spolujezdci ve věku 77 a 88 let.
