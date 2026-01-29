„Místem lze projet pouze sjezdem na Vídeňskou ulici. Počítejte se zdržením,“ oznámili policisté na síti X. Později dodali, že nehoda má tragické následky.
„Na místě zemřel řidič i cestující z dodávky. Aktuálně lze místem nehody ve směru na Vyškov projet odstavným pruhem. Tvoří se ale dlouhé kolony,“ uvedli a poprosili řidiče, aby dodržovali v kolonách záchranářskou uličku.
Podle odhadů silničářů by mohlo omezení provozu trvat až zhruba do 10:00. Nehoda se navíc stala před začátkem úseku D1, kde je provoz omezený kvůli přestavbě. Práce na úpravě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně začaly už loni, ale začátkem ledna vstoupily do dopravně složitější fáze. Komplikují tak provoz na D1.
„Zpřesněný odhad bohužel stále není, kolona se vytvořila až ke sjezdu ve Velké Bíteši. Provoz byl sice zastaven, nicméně vozidla mohla sjíždět na Vídeňskou ulici a objíždět celou uzavřenou trasu,“ upřesnil krátce před půl devátou mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.