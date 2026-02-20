Tragédie na sjezdovce v Harrachově. Po srážce zemřela lyžařka

„Dnes se kolem 13. hodiny na sjezdovce v Harrachově srazili dva lyžaři, muž a žena. Lyžařka středního věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky ZZS o její záchranu. Okolnosti úmrtí prověřujeme na místě,“ uvedli policisté na síti X.
Na sjezdovce zasahovali záchranáři ve spolupráci s horskou službou. „Byly tam jak pozemní posádky, tak letecká záchranná služba,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Několik desítek minut ženu resuscitovali. „Bohužel neúspěšně, náš lékař konstatoval smrt,“ sdělil.
Tragickou událost šetří semilští kriminalisté s policisty z Harrachova. „K určení příčiny smrti lyžařky bude nařízena soudní pitva,“ dodala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Náčelník Horské služby ČR René Mašín nechtěl nehodu s ohledem na policejní vyšetřování komentovat, uvedla ČTK. Obecně podle něj letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo.
„Přibývá srážek lyžařů a také případů, kdy lyžař narazí do pevné překážky, většinou to odnesou nohy, kolena nebo ruce,“ řekl Mašín. Smrtí letos podle něj dosud žádná taková nehoda neskončila.
Loni zahynul bývlá hokejista Klouček
Smrtelnou nehodu lyžaře vyšetřovala policie naposledy loni v březnu ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku, kde zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.
Vážné zranění utrpěl před měsícem mladý lyžař na sjezdovce na Pomezních Boudách. Letecká záchranná služba dítě přepravila na urgentní příjem do hradecké fakultní nemocnice. Podle trutnovské policie tehdy svědci vyvrátili, že by ke zranění došlo cizím zaviněním.