Tramvaj v Praze na Letné srazila ženu, zraněná skončila v nemocnici

Autor:
  17:52
V Praze na Letné srazila ve středu odpoledne tramvaj ženu. Zraněnou po střetu odvezla záchranná služba do nemocnice. Do prověřování okolností nehody se pustila policie, která v místě dočasně omezila provoz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nehoda se stala kolem 15. hodiny u tramvajové zastávky nedaleko stadionu fotbalové Sparty.

Přibližně čtyřicetiletá žena podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse utrpěla středně těžká zranění. Pacientka byla v době převozu při vědomí.

„Dechová zkouška řidiče tramvaje byla negativní, další okolnosti případu prošetřuje jednotka na místě,“ konstatoval po nehodě pro iDNES mluvčí policie Jan Daněk. Další detaily a možné příčiny události policie neuvedla.

