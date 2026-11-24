„Vidíme tu několik hasičských a policejních aut. Autobus je v příkopě. Má vymlácená některá okna. Vlak stojí asi sto metrů od autobusu na kolejích,“ hlásil z místa redaktor iDNES.cz.
Při srážce se zranili tři lidi. Jeden člověk utrpěl těžké zranění, dva lehká. Jsou v nemocnicích.
Těžce zraněný cestující utrpěl poranění hlavy, rukou a nohou. „Za podpory umělé plicní ventilace byl vrtulníkem ve vážném stavu převezen do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podána mu byla krevní transfuze,“ řekla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Dva lidé utrpěli lehká zranění nohou a hrudníku. Zdravotníci je sanitami převezli do jičínské nemocnice.
Vlak narazil do zadní části autobusu, uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Zdravotničtí záchranáři k nehodě vyslali i vrtulník, hasiči čtyři jednotky včetně autobusu z Hradce Králové.
Nehoda se stala na železničním přejezdu na silnici z Ohnišťan směrem na Chomutice. Přejezd je osazen značkou „stop“, světelné zabezpečení ani závory nemá.
Provoz na trati je přerušen. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Smidary na Hradecku a Ostroměří na Jičínsku. Přerušení provozu České dráhy odhadly do 10:30.
„Z vlaku bylo evakuováno 50 nezraněných cestujících. Část z nich bude evakuačním autobusem HZS HKK převezena do stanice Nový Bydžov. Náhradní autobus zajištěný dopravcem odveze ostatní cestující do stanice Ostroměř,“ uvedli hasiči na síti X.