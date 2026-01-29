V Ústí nad Orlicí srazil vlak člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

Autor: ,
  18:43aktualizováno  18:43
V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policie zatím bližší informace k nehodě nemá, policejní hlídky jedou na místo.

Jednotky zdravotníků jsou u nehody, mluvčí záchranářů Josef Strašík ale zatím nemá informace, co se stalo.

Mezi Českou Třebovou a Chocní jezdí náhradní autobusy. České dráhy uvádějí, že zpoždění se mohou pohybovat od 15 do 90 minut.

ČD předpokládají obnovení provozu kolem 20:30.

Ústí nad Orlicí (orientační bod nehody)

Ústí nad Orlicí (orientační bod nehody)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.