V Ústí nad Orlicí srazil vlak člověka. Provoz na trati stojí, jezdí náhradní autobusy

Policie zatím bližší informace k nehodě nemá, policejní hlídky jedou na místo.
Jednotky zdravotníků jsou u nehody, mluvčí záchranářů Josef Strašík ale zatím nemá informace, co se stalo.
Mezi Českou Třebovou a Chocní jezdí náhradní autobusy. České dráhy uvádějí, že zpoždění se mohou pohybovat od 15 do 90 minut.
ČD předpokládají obnovení provozu kolem 20:30.
Ústí nad Orlicí (orientační bod nehody)
