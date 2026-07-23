Osobní vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Jeden vůz vykolejil

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  14:05aktualizováno  14:31
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U Chýnova na Táborsku se srazil náklaďák s osobním vlakem (23. července 2026)

U Chýnova na Táborsku se srazil náklaďák s osobním vlakem (23. července 2026) | foto: PČR

Při nehodě vykolejila jedna ze souprav (23. července 2026)
Řidič nákladního vozu utrpěl těžká zranění (23. července 2026)
Při nehodě vykolejila jedna ze souprav (23. července 2026)
Na místě zasahovaly všechny záchranné složky (23. července 2026)
6 fotografií
Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil vrtulník do českobudějovické nemocnice. Tři cestující měli lehká až středně těžká zranění. Ve vlaku cestovalo celkem 20 lidí. Na trati Chýnov - Tábor je zastaven provoz.

Nehoda se stala po půl druhé odpoledne. „Na místě je policie, záchranáři a hasiči. Jeden vůz soupravy motorového vlaku je vykolejený. Cestující jsou mimo vlak,“ upřesnil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Při nehodě se zranili celkem čtyři lidé. „Muž z nákladního automobilu utrpěl těžká zranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl při vědomí letecky transportován do českobudějovické nemocnice,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

U Chýnova na Táborsku se srazil náklaďák s osobním vlakem (23. července 2026)
Při nehodě vykolejila jedna ze souprav (23. července 2026)
Řidič nákladního vozu utrpěl těžká zranění (23. července 2026)
Při nehodě vykolejila jedna ze souprav (23. července 2026)
6 fotografií

Ve vlaku se zranili tři cestující. „Všichni utrpěli lehká až středně těžká poranění. Záchranáři je na místě zajistili a následně transportovali do nemocnice,“ dodal Míra.

Ve vlaku cestovalo dvacet lidí. Provoz na trati mezi Chýnovem a Táborem je zastavený.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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