Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

  19:05
Osobní vlak se srazil s automobilem dnes odpoledne na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Nehoda zastavila provoz na části trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína. Starší muž a žena z auta utrpěli středně těžká zranění.
Nehoda osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově zastavila železniční provoz na trati z Klatov na Šumavu. (11. března 2026) | foto: Správa železnic

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara se nehoda stala kolem 13:15. Ve vlaku cestovalo 20 lidí a dva členové vlakové posádky. Nikdo z vlaku zraněn nebyl.

Záchranáři vyjeli na místo se sanitkami a přivolali také vrtulník z jihočeské letecké záchranné služby.

„Žena narozená v roce 1958 byla po ošetření a zajištění předána k transportu letecké záchranné službě se středně těžkým poraněním. Muž, ročník 1953, byl po ošetření a zajištění transportován pozemní cestou do zdravotnického zařízení, rovněž se středně těžkým poraněním,“ uvedla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

Řidič osobního auta na železničním přejezdu pravděpodobně přehlédl zabezpečovací signalizaci a přijíždějící osobní vlak a vjel na přejezd. Střet s vlakem odrazil auto na přilehlé pole, kde po otočení přes střechu zůstalo stát, řekl policejní mluvčí Michal Schön.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Okolnostmi nehody se policisté zabývají.

Provoz na trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína byl mezi stanicemi Janovice nad Úhlavou a Klatovy přerušený, což se dotýkalo dálkové i regionální železniční dopravy, informovaly České dráhy. V 16:21 došlo k obnovení provozu.

