Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara se nehoda stala kolem 13:15. Ve vlaku cestovalo 20 lidí a dva členové vlakové posádky. Nikdo z vlaku zraněn nebyl.
Záchranáři vyjeli na místo se sanitkami a přivolali také vrtulník z jihočeské letecké záchranné služby.
„Žena narozená v roce 1958 byla po ošetření a zajištění předána k transportu letecké záchranné službě se středně těžkým poraněním. Muž, ročník 1953, byl po ošetření a zajištění transportován pozemní cestou do zdravotnického zařízení, rovněž se středně těžkým poraněním,“ uvedla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
Řidič osobního auta na železničním přejezdu pravděpodobně přehlédl zabezpečovací signalizaci a přijíždějící osobní vlak a vjel na přejezd. Střet s vlakem odrazil auto na přilehlé pole, kde po otočení přes střechu zůstalo stát, řekl policejní mluvčí Michal Schön.
Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Okolnostmi nehody se policisté zabývají.
Provoz na trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína byl mezi stanicemi Janovice nad Úhlavou a Klatovy přerušený, což se dotýkalo dálkové i regionální železniční dopravy, informovaly České dráhy. V 16:21 došlo k obnovení provozu.