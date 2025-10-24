Vlak srazil a zabil člověka v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice, provoz na železničním koridoru je přerušený. Některé dálkové spoje mezi Kolínem a Brnem jsou odkloněny na trať přes Havlíčkův Brod. Pro osobní vlaky je zavedena náhradní autobusová doprava, uvedly České dráhy.
Podle mluvčího krajské policie Tomáše Duba se nehoda stala v zastávce Pardubičky. Zranění sraženého člověka byla smrtelná, šlo zřejmě o sebevraždu.
Osobní vlaky v úseku Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice a opačně nejezdily. „V 16:44 hod. byl provoz obnoven po jedné koleji s rychlostním omezením,“ sdělil mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka.
Nehoda může ovlivnit i další rychlíky a expresy. Omezení dopravy může trvat zhruba do 18:00.
Nehoda v Praze
Jiný vlak poblíž Stromovky srazil člověka kolem 15:45 poblíž ulice Za Elektrárnou, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policie podle něj zjišťuje okolnosti nehody.
České dráhy kvůli nehodě zrušily některé osobní vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a pražským Masarykovým nádražím, vyplývá z webu dopravce. V Kralupech také skončí několik rychlíkových spojů od Ústí nad Labem.
„Probíhá zajišťování kyvadlové náhradní autobusové dopravy v trase Praha, Dejvická - Praha-Podbaba - Roztoky u Prahy,“ uvedl dopravce krátce před 16:30.