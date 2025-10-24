Srážky vlaků s člověkem brzdí železnici. Stojí koridor u Pardubic i trať z Prahy na sever

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým nádražím, vyplývá z webu Českých drah. Ve stejném čase způsobuje komplikace v železniční dopravě další nehoda, ke které došlo v Pardubickém kraji. Vlak tam srazil člověka, provoz na koridoru stojí.

Vlak srazil a zabil člověka v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice, provoz na železničním koridoru je přerušený. Některé dálkové spoje mezi Kolínem a Brnem jsou odkloněny na trať přes Havlíčkův Brod. Pro osobní vlaky je zavedena náhradní autobusová doprava, uvedly České dráhy.

Podle mluvčího krajské policie Tomáše Duba se nehoda stala v zastávce Pardubičky. Zranění sraženého člověka byla smrtelná, šlo zřejmě o sebevraždu.

Osobní vlaky v úseku Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice a opačně nejezdily. „V 16:44 hod. byl provoz obnoven po jedné koleji s rychlostním omezením,“ sdělil mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka.

Nehoda může ovlivnit i další rychlíky a expresy. Omezení dopravy může trvat zhruba do 18:00.

Nehoda v Praze

Jiný vlak poblíž Stromovky srazil člověka kolem 15:45 poblíž ulice Za Elektrárnou, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policie podle něj zjišťuje okolnosti nehody.

České dráhy kvůli nehodě zrušily některé osobní vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a pražským Masarykovým nádražím, vyplývá z webu dopravce. V Kralupech také skončí několik rychlíkových spojů od Ústí nad Labem.

„Probíhá zajišťování kyvadlové náhradní autobusové dopravy v trase Praha, Dejvická - Praha-Podbaba - Roztoky u Prahy,“ uvedl dopravce krátce před 16:30.

