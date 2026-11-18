Nehoda se stala v úterý ráno na přemostění se Seifertovou ulicí, kde se srazily dva vlaky.
Zranilo se 46 lidí, z toho čtyři těžce. Záchranáři je odvezli do pražských nemocnic. Podle odhadů Drážní inspekce činí škoda přes 16 milionů korun.
Většina lidí byla zraněna lehce, někteří ale vážně. Zranili se také oba strojvedoucí. Mezi zraněnými bylo také 16 cizinců. Na místě zasahovali čtyři záchranářské posádky.
Ministr dopravy Ivan Bednárik řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu.
Tento týden se podle něm na ministerstvu dopravy mimořádně sejde komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici.