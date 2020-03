SŠ mají výtky k návrhu úprav v maturitách a přijímacích zkouškách. Opozice většinou s Plagou souhlasí

Praha Zástupci středních škol mají výhrady k návrhu úprav v maturitách a přijímacích zkouškách, které v pondělí v souvislosti se situací kolem koronaviru představil ministr školství Robert Plaga (ANO). Ředitelé nerozumí například tomu, proč by měly maturitní testy opravovat školy podle podkladů Cermatu. Podle nich by to Cermat zvládl rychleji a lépe. Opoziční politici naopak většinou návrhy ministra Plagy podporují.

„Celkově jsme počítali s tím, že k nějakým takovým změnám dojít musí. Některé z nich jsou asi dobré, ne se vším se ale můžeme ztotožnit,“ uvedl předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. „Zrušení písemek vítáme, ale s čím zásadně nemůžeme souhlasit, tak to je opravování didaktických testů ve školách,“ řekl. Podle něj se tím opravování testů nezrychlí a školy to zbytečně zatíží. Lépe by to udělal Cermat, domnívá se. Podobně se vyjádřila i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.



Zajíčkovi také v návrhu ministerstva chybí popis řešení pro případ, že by se školy neotevřely ani do konce června. Podle něj zatím nikdo nevyloučil, že školy budou zavřené i do konce školního roku, a není přitom jasné, jak by se taková situace vyřešila.

Zajíček řekl, že lidé budou chtít v červenci jet třeba na dovolené. „A určitě nechávat přijímací zkoušky na konec srpna je pro školy neakceptovatelné, protože my musíme mít taky čas na to, abychom připravili školní rok,“ upozornil.

Schejbalová návrh úprav v přijímacích zkouškách naopak uvítala. „To, aby proběhly přijímačky je nutné, hlavně na školách, kde máme velký převis,“ řekla. Ředitelé gymnázií podle ní ale mají výtky k návrhu, aby se v případě neotevření škol do 1. června nahradily maturitní zkoušky výsledky z posledních tří vysvědčení. „To si myslím, že je naprostá degradace školství, a to se nám nelíbí,“ uvedla. Podle ní by se to dalo vyřešit i tím, že by maturanti zkoušky skládali až v září. „Vysoké školy by určitě počkali a studenti by odmaturovali v září v pozimním termínu,“ domnívá se.

Opozice Plagovy návrhy kvituje

„Návrhy ministra školství Roberta Plagy týkající se maturit a přijímacích zkoušek považuji za správné. Je třeba, aby žáci a studenti, učitelé i rodiče věděli, s čím mají počítat a podle toho se připravovali. Oceňuji, že svoje návrhy dopředu konzultoval se vzdělávacími experty z řad opozice. Věci by pomohlo, kdyby tak postupovali i další členové vlády, v čele s premiérem,“ poznamenal Fiala na Twitteru.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na pondělní tiskové konferenci návrhy také podpořil, Plaga podle něj vystoupil velmi racionálně. Ocenil i spolupráci ministerstva školství s Českou televizí při výrobě výukových programů. Apeloval ale na Plagu, aby se zasadil o rozšíření těchto programů i na učivo pro vyšší školní ročníky.

Lidovecký poslanec a bývalý předseda Marek Výborný uvedl, že nesouhlasí pouze s návrhem, aby didaktické maturitní testy hodnotily školy. „Nevidím k tomu důvod, CERMAT to má automatizované a zvládne to rychle. Toto navrhnu v Poslanecké sněmovně upravit,“ uvedl.

„Jsou to samozřejmě zásadní návrhy, za normálních okolností zcela nepředstavitelné. Ale doba normální není a asi ještě nějakou chvíli nebude. Proto si umím, v opravdu krajním případě, představit i nahrazení maturity výsledky posledních tří vysvědčení. A teď mluvím i jako učitel, který má stále dvouhodinový úvazek ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. Je to nepříjemné, ale bez finální přípravy by i maturita nebyla zcela regulérní,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

„Jasné a stručné vyjádření ministra školství. Opatření jsou nutná, reálná a zvládnutelná, konzultovaná s asociacemi, snad nastane trochu klidu mezi žáky, učiteli i rodiči. Teď už jen abychom se dostali do škol ještě do konce května...!“ napsal na Twitteru Růžička. Další senátor Jiří Drahoš (za STAN) uvedl, že horní komora je připravena změny v zákoně projednat a schválit.