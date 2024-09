Ke komunistům dorazil Paroubek. Vysokou účast voličů nečeká

Expremiér Paroubek ještě podotkl, že ho zajímá výsledek voleb. „Za úspěch bych považoval, vzhledem k tomu, že nemáme žádný mandát v zastupitelstvu kraje, tak bych očekával za úspěch to, že se v některých krajích dostaneme,“ reagoval.

Současně uvedl, že účast bude podle jeho odhadů zhruba 35 procent. „Překvapilo by mě, kdyby byla vyšší,“ doplnil Paroubek s tím, že se nyní chystá za lidmi z ČSSD. „Pak půjdu večer na fotbal,“ dodal.

„V řadě krajů jsme vypadli“

Jan Foldyna, který kandiduje v Pardubickém kraji, pro iDNES.cz řekl, že se strana chce vrátit do všech krajských zastupitelstvech. „Chceme mít možnost se podílet na vedení kraje. Je potřeba říci, že se dost věcí podařilo, ale na některé věci máme trochu jiný názor. Chtěli bychom například urychlit výstavbu přivaděčů a také parkování v pardubické nemocnici,“ řekl Foldyna.

„Všech pět stran vládní demolice, tak s nimi bychom rozhodně do koalice nešli. U ostatních záleží na programu,“ dodal Foldyna, který poté odešel do místnosti, kde ostatní představitelé strany budou výsledky voleb sledovat.

Lídryně kandidátky Stačilo! ve Zlínském kraji Marie Pěnčíková pro iDNES.cz po svém příchodu uvedla, že cílem voleb je uspět více než v předchozích volbách. „V řadě krajů jsme vypadli. Chceme navýšit počet krajských zastupitelů alespoň na dvojnásobek. Potřebujeme obsadit, co nejvíce zastupitelstev,“ komentovala Pěnčíková.

Současně věří, že se ve Zlínském kraji podaří získat několik mandátů. „Pro mě osobně to bude zklamáním, pokud se to nepovede, protože jsem kandidátní listinu vedla,“ doplnila s tím, že pro stranu napříč republikou je výstavba sociálních bytů.

„To je problém i u nás v kraji. Je potřeba také urychlit výstavbu domova důchodů, zrychlit hospicovou péči či terénní služby hlavně pro starší obyvatele. To je oblast, na kterou bychom se potřebovali nutně zaměřit,“ uvedla dále.

Ohledně koalice podotkla, že priorita je vyhnout se vládním stranám. „Na druhou stranu vždycky říkám, že jsme schopni si k jednacímu stolu sednout s kýmkoliv. Například koalici s KDU-ČSL si představit nedokážu,“ dodala Pěnčíková.

S cílem bojovat proti vládě

Šéfka strany Kateřina Konečná, která má do volebního štábu dorazit okolo čtvrté odpoledne, ještě před volbami pro iDNES.cz uvedla, že do voleb jde její strana s cílem bojovat proti vládě. Rovněž řekla, že by ráda svou partaj dostala do zastupitelstev většiny z třinácti regionů. Konečná také před volbami podotkla, že si umí představit spolupráci s kýmkoli. Později ale měla střes se sociálními demokraty.

„Pro mě je SOCDEM se současným vedením stranou, která jen za posledních 14 dní prokázala, že se s ní nedá dohodnout na ničem. Ani na obyčejné schůzce. Znovu opakuji, že si velmi vážím poctivých sociálních demokratů v obcích, městech a krajích. Znám jich řadu a prokázali, že mají opravdu srdce nalevo, že jim jde o to, aby se v této zemi žilo líp,“ poznamenala na začátku v září v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve dvanácti ze třinácti krajů kandidují pod hlavičkou Stačilo! s různým složením stran, které pod koalici spadají.

Chtějí změnit vlády v krajích

„Z velké části je to propojení KSČM a České strany národně sociální, se kterou jsme kandidovali i do evropských voleb. Někde se přidávají Spojení demokraté, někde ČSSD Jiřího Paroubka, někde lokální subjekty. Jsou to koalice, které tvořili naši krajští zástupci,“ vysvětlila.

Z vedení KSČM do toho podle jejích slov nijak nezasahovali. „Pod hlavičkou Stačilo! kandidujeme i v Ústeckém kraji, kde je to spojení KSČM, SOCDEM a ČSNS v čele s naším bývalým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. V jediném Karlovarském kraji kandidujeme samostatně jako KSČM,“ doplnila.

V současné době je strana zastoupena v zastupitelstvech čtyř krajů. „Byla bych moc ráda, kdybychom se vrátili do zastupitelstev většiny ze třinácti regionů. Protože můžete jít kraj po kraji a v podstatě v České republice neexistuje region, kde by nebyla nějaká kauza. A všude vládnou v nějakých koalicích členové pětidemoliční vlády. Velmi často podporovaní hnutím ANO,“ komentovala dále šéfka KSČM.

Cílem strany je změnit vlády v krajích. „Vrátit tam lidi, kterým o každý konkrétní region jde a budou se umět postavit i té vládě,“ dodala Konečná.