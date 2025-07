„Data z evropské sítě provozovatelů přenosových soustav ukazují, že v pátek mezi osmou a dvanáctou hodinou proudil do České republiky extrémní přetok elektřiny z Německa, a to až 2000 MW,“ prohlásila na nedělní tiskové konferenci Stačilo!

„A podle toho, jak ty systémy fungují, mělo mít ministerstvo průmyslu a obchodu a i jím řízená ČEPS, informace., a měli učinit příslušná opatření, aby nedošlo k tomu, jak se říká technickému problému,“ řekla politička.

„Chci zdůraznit jednu důležitou věc: tato událost nijak nesouvisí s Green Dealem. Nešlo o problém s regulací obnovitelných zdrojů ani o přetížení přeshraničního toku elektřiny. Výpadek způsobila technická závada na páteřní lince. To je v tuto chvíli jediná známá příčina. Debatu o energetické politice je nutné vést věcně a na základě faktů,“ napsal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN.

Společnost ČEPS už v pátek informovala, že hlavní mechanickou příčinou výpadku bylo roztržení fázového vodiče, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. To vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení linky V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Další poruchou, která následovala, byl výpadek bloku elektrárny Ledvice na Teplicku. Přetíženo bylo také vedení V208, které propojuje rozvodny. Výpadek postihl rovněž velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku.

Bobošíková: Je to v rozporu s daty z evropské sítě provozovatelů přenosových soustav

S tímto vysvětlením se Bobošíková odmítá smířit. „Ministr průmyslu a obchodu prohlásil, že blackout nesouvisel s přeshraničním tokem elektřiny. To ale není pravda. To je v přímém rozporu s daty z evropské sítě provozovatelů přenosových soustav. Pokud Stačilo! uspěje, tak samozřejmě bude požadovat nezávislé vyšetření událostí, a to se zapojením nezávislých expertů mimo vládní struktury,“ prohlásila Bobošíková.

„My uděláme všechno pro to, aby to, co se stalo a to, co je ukazováno jako jakýsi technický problém, rozhodně nespadlo pod koberec, protože je to velmi nebezpečné a ohrožuje to každého z nás,“ slíbila jednička hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji. Selhalo podle ní jak ministerstvo průmyslu a obchodu, tak jím řízená společnost ČEPS.

Ještě v pátek přitom Kateřina Konečná, šéfka komunistů, kteří kandidují za hnutí Stačilo!, na sociální síti X ironicky psala, že už jenom čeká, kdy za blackout může Putin.