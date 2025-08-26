Nepřiznaná koalice? Hnutí Stačilo! se vyjádří k návrhu na zrušení kandidátek

Hnutí Stačilo! se v úterý dopoledne na tiskové konferenci vyjádří k návrhům na zrušení svých kandidátních listin pro říjnové sněmovní volby, které podala strana s názvem Volt Česko ke krajským soudům kvůli podezření z obcházení volebního prahu pro koalice. Strana tvrdí, že takzvané nepřiznané koalice ohrožují férovost voleb a důvěru v demokratický systém.
Tisková konference hnutí Stačilo!, už za účasti zástupců SOCDEM Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

„Nepřiznané koalice jsou podvod na voličích. Obchází procentový práh, který je nutný pro vstup do Sněmovny,“ uvedl před týdnem předseda strany Adam Hanka. Volt Česko podle něj chce demokratické a spravedlivé volby a SPD a Stačilo! dle strany porušují zákony.

„Pokud něco chodí jako kachna, kváká jako kachna, tak je to kachna,“ řekl Hanka s tím, že věří, že soudy ukážou, že se obcházení zákona v Česku nevyplácí. „Nebereme to jako mediální senzaci,“ říká Hanka s tím, že chtějí, aby jejich žaloba „pro demokracii“ byla úspěšná. Žaloby směřují na příslušné krajské úřady, které kandidátní listinu registrovaly.

Návrh na zrušení registrace kandidátní listiny podalo i hnutí Přísaha, směřuje na listinu České pirátské strany, na které jsou i Zelení.

Takzvané nepřiznané koalice však nejsou podle odborníků v rozporu se zákonem. Šéfka komunistů Kateřina Konečná dříve uvedla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně.

Na kandidátkách Stačilo! v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny se objeví zástupci středopravicové konzervativní SD-SN, středolevicové národně-sociální ČSNS a zejména krajně levicové KSČM. V polovině července se k nim připojila také středolevicová SOCDEM.

Od spojení si hnutí slibuje vyšší preference a neopakování debaklu po volbách v roce 2021, kdy zhruba milion hlasů propadl.

