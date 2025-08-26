„Nepřiznané koalice jsou podvod na voličích. Obchází procentový práh, který je nutný pro vstup do Sněmovny,“ uvedl před týdnem předseda strany Adam Hanka. Volt Česko podle něj chce demokratické a spravedlivé volby a SPD a Stačilo! dle strany porušují zákony.
„Pokud něco chodí jako kachna, kváká jako kachna, tak je to kachna,“ řekl Hanka s tím, že věří, že soudy ukážou, že se obcházení zákona v Česku nevyplácí. „Nebereme to jako mediální senzaci,“ říká Hanka s tím, že chtějí, aby jejich žaloba „pro demokracii“ byla úspěšná. Žaloby směřují na příslušné krajské úřady, které kandidátní listinu registrovaly.
Návrh na zrušení registrace kandidátní listiny podalo i hnutí Přísaha, směřuje na listinu České pirátské strany, na které jsou i Zelení.
Takzvané nepřiznané koalice však nejsou podle odborníků v rozporu se zákonem. Šéfka komunistů Kateřina Konečná dříve uvedla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně.
Na kandidátkách Stačilo! v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny se objeví zástupci středopravicové konzervativní SD-SN, středolevicové národně-sociální ČSNS a zejména krajně levicové KSČM. V polovině července se k nim připojila také středolevicová SOCDEM.
Od spojení si hnutí slibuje vyšší preference a neopakování debaklu po volbách v roce 2021, kdy zhruba milion hlasů propadl.