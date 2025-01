Místo devíti hlasů pro Stačilo! se našly jen čtyři. Volby v Libereckém kraji platí

Přepočítat hlasy nařídil Ústavní soud. Vyhověl tak stížnosti koalice Stačilo!, které ve volbách do zastupitelstva v Libereckém kraji ke vstupu chybělo podle propočtů Českého statistického úřadu (ČSÚ) devět hlasů. Koalice se neúspěšně domáhala přepočítání hlasů či zneplatnění voleb, které ovládli Starostové pro Liberecký kraj.

Podle ústavních soudců ale nebyl důvod k přepočítávání hlasů v celém kraji, přepočítávaly se tak hlasy jen v pěti sporných okrscích - po dvou v Liberci a Křižanech a v jednom v Kacanovech.

Koalice Stačilo!, kterou tvořili komunisté a Česká strana národně sociální, získala v Libereckém kraji 4,99 procenta hlasů. Zástupci koalice předložili krajskému soudu čestná prohlášení několika voličů, týkala se domnělých pochybení komisí při sčítání hlasů.

Soud při přepočítání nenašel pro Stačilo! devět hlasů, ale jen čtyři. „Ve volebním okrsku Kacanovy nebyly ve prospěch navrhovatelky započteny tři platné hlasy a ve volebním okrsku Křižany nebyl ve prospěch navrhovatelky započten jeden platný hlas,“ doplnila mluvčí soudu Karolina Francová.

Volby v kraji vyhráli počtvrté Starostové pro Liberecký kraj, kterým dalo hlas 34,74 procenta voličů, v krajském zastupitelstvu získali 20 mandátů z 45. S odstupem necelých dvou procentních bodů skončilo na druhém místě ANO a má 18 zastupitelů.

Třetí je koalice Spolu pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, která má pět mandátů. Do zastupitelstva se dostala ještě koalice SPD a Trikolora, která má dva zastupitele. V čele kraje stojí od 25. října nová koalice Starostů a Spolu, která má 25 mandátů, hejtmanem je opět lídr Starostů Martin Půta.

Ten uvítal, že se krajské zastupitelstvo nezmění. Ukázalo to ale podle něj, že by strany měly lépe volit lidi, jež posílají do komisí.