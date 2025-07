Rozdíl v názorech je stále patrný v tom, jak by to mělo být s referendem.

„Stačilo! neustoupí ani o píď z volebního programu. Není pravda, že dochází k nějakým dohodám, že hnutí Stačilo! ustoupí z referenda o vystoupení z NATO a Evropské unie. Referendum o vystoupení z NATO a Evropské unie zůstává jedním z klíčových bodů programu hnutí Stačilo!“ řekl lídr Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun.

První místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek řekl, že jako první věc by sociální demokraté a komunisté chtěli po volbách prosadit obecný zákon o referendu. Šéfka strany Jana Maláčová i Zaorálek mají představu, že by hlasování bylo o tom, zda lidé souhlasí s výdaji 5 procent HDP na obranu. „Budu chtít referendum o pěti procentech na zbrojení,“ řekla Maláčová při setkání s novináři.

Zatímco bývalý šéf SOCDEM Michal Šmarda v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že vyhlašovat referendum o tom, kolik peněz budeme dávat na obranu, je na hranici šílenství a vlastizrady, pro Stačilo! je to nedostatečné.

Z referenda o EU a NATO Stačilo! neustoupí

„Chceme, aby si o setrvání, říkejme tomu, jak chceme, jestli setrvání nebo vystoupení, my to máme jako čistě referendum o EU a referendum o NATO, rozhodli lidé a z toho určitě hnutí Stačilo! neustoupí,“ řekl Roun.

„My máme v našem programu požadavek na referenda o významných věcech, které se dotýkají každého občana. Nemusí to být omezeno pouze na otázky výše odvodu na zbrojení nebo členství v NATO nebo členství v Evropské unii, ale v podstatě o jakékoliv ústavně-právně významné nebo pro občany ekonomicky významné otázce, která třeba ještě vznikne,“ uvedl první místopředseda Stačilo! Ondřej Dostál

„Toto je ústavněprávní koncept vázaný na konkrétní témata, takže pokud by ten návrh z druhé strany zněl tak, že referenda ano, ale pouze na předem určená témata, tak by se to úplně nepotkávalo s tím, jak třeba já vnímám tu potřebu referend,“ řekl právník a europoslanec Dostál.

Je ale, pokud jde o programová jednání se SOCDEM, optimista. „V oblasti programové, si myslím, ty potíže nebudou. Jsme levicové strany, a to, co říkají kolegové například v oblasti zdravotnictví nebo sociálna, je prakticky totéž, co říkáme i my,“ uvedl v úterý Dostál.

Podle Lubomíra Zaorálka se počítá třeba s každoročním navyšováním minimální mzdy o 3 tisíce korun. „Žádný zaměstnanec státu nebude pod minimální mzdou, snížíme daně všem pracujícím o tisícovku měsíčně díky valorizaci daňového bonusu,“ uvedl. Obě uskupení chtějí nastavit horní limit odchodu do důchodu zpět na 65 let, zavést třináctý důchod a regulovat cen energií.

Dohoda stále není o kandidátkách

Jasno zatím není v personální oblasti. Maláčová by chtěla být v případě, že na spolupráci STAČILO! kývne, volebním lídrem v hlavním městě, a Zaorálek na druhém místě v Moravskoslezském kraji za šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou.

„Určitě to dohodnuto není. To vím stoprocentně, že to, co měli sociální demokracie v memorandu, tak není ještě dohodnuto, dohodnuto bude ve chvíli, kdy to obě strany podepíšou a podle mě by to mělo být do konce tohoto týdne,“ odhadl Roun.

„Jsou ještě některé oblasti, některé regiony, kde od kolegů ze SOCDEM nepřišlo jednoznačné vyjádření. Ale je to něco, co věřím, že bude vyřešeno během několika dnů,“ řekl iDNES.cz Dostál.

Výkonný výbor KSČM podle Rouna v pátek odsouhlasil, kdo by za komunistickou stranu měl být na kandidátních listinách v jednotlivých regionech. „Výkonný výbor přijal návrhy z jednotlivých regionů a dal finální doporučení pro hnutí Stačilo!“ řekl Roun, který je nejen lídrem v Pardubickém kraji, ale zároveň mluvčím KSČM.

Za půjčku Stačilo! na volby ručí komunisté budovou svého městského výboru v Brně

Kandidátky totiž bude dávat hnutí Stačilo!, i když za půjčku na volby budou ručit komunisté budovou svěho městského výboru v Brně.

„Naše kampaň bude financována i díky půjčce ve výši 30 milionů českých korun, kterou hnutí STAČILO! poskytla Fio banka. Tato půjčka je kryta jednou z nemovitostí KSČM, a to budovou v Brně,“ uvedla už v polovině května šéfka komunistů Kateřina Konečná.