Zástavu na kampaň pokryjí příspěvky, říká Stačilo! Sterzik promluvil o penězích

Stačilo!, za které kandidovali i komunisté a sociální demokraté, získalo jen 4,3 procenta a do Sněmovny se nedostalo. „Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale podpora na zaplacení účtů,“ napsal v neděli Sterzik. Doplnil, že příspěvky by použil například na „uhlí do sklepa, elektřinu, benzín nebo hodiny klavíru pro děti“.
Současně odkázal na číslo účtu, které jeho příznivci znají z dřívějších sbírek. Tedy účet Institutu českého venkova, kterému rovněž předsedá. V příspěvku na sociální síti také zdůraznil, že všechny dary budou řádně zdaněny. „Čtyřicet procent si vezme stát,“ připomněl.
Sterzik v pondělí pro iDNES.cz uvedl, že nežádal o zasílání darů. „Pouze jsem čtenáře svého blogu upozorňoval, že nadále již nesbíráme na komunitní centrum, ale z darů bude financována i moje mzda. Moji čtenáři mě podporují dlouhodobě a cítil jsem povinnost jim sdělit předem, jak se změnila situace,“ přiblížil předseda uskupení Stačilo!
Současně poznamenal, že dary pro Institut českého venkova přicházejí zcela stabilně. „Pokud mohu soudit, po mém sdělení jejich intenzita ani nestoupla, ani neklesla,“ poznamenal na dotaz, kolik mu lidé po jeho výzvě na sociální síti již poslali peněz.
Peníze podle něj budou použity kromě běžných provozních výdajů i na jeho řádně zdaněnou mzdu včetně všech odvodů. „Pokud budou příjmy Institutu vyšší, bude zbylá částka nadále použita na vytváření finanční rezervy pro zakoupení komunitního centra. Ze mzdy pak následně budu hradit již zmíněné rodinné výdaje,“ uvedl dále.
„Uhlí doma Stačilo!“
Sterzik v minulosti tvrdil, že hospodaření hnutí i jeho spolku Institut českého venkova je „zcela transparentní“. Kolik peněz však lidé na účet institutu posílají, není možné zjistit. Účet totiž není transparentní. Na transparentní účet Stačilo! však lidé po jeho výzvě zasílají především halíře s různými vzkazy.
„Uhlí doma Stačilo!“ stojí v jednom z mnoha. „Na uhlí a klavír,“ píše se v dalším vzkazu na transparentním účtu hnutí.
Dluh u banky pokryjí volby
Ohledně samotného hnutí Stačilo! Sterzik pro iDNES.cz řekl, že jde o dlouhodobý projekt. „Takže po uhrazení všech závazků (včetně bankovního úvěru) budou zbylé peníze použity na provoz hnutí Stačilo! a přípravu do dalších volebních klání,“ dodal.
Předseda hnutí narážel na dluh u banky. Hnutí Stačilo! si podle vyjádření své partnerské KSČM vzalo od Fio banky půjčku ve výši 30 milionů korun, za kterou ručí svým stranickým sídlem v Brně.
Mluvčí hnutí Roman Roun pro iDNES.cz řekl, že státní příspěvek za volby a hlasy v nich s velkou rezervou pokryje závazky Stačilo!. „Hnutí již několikrát deklarovalo, že první, co udělá, je uhrazení úvěru u banky. To je krok číslo jedna. Zbývající peníze půjdou na provoz hnutí,“ zdůraznil Roun.
Stačilo! bude mít i jako mimosněmovní uskupení nárok na stálý příspěvek na činnost. Stát ho vyplácí od zisku tří procent hlasů. Hnutí, v němž kandidovali mimo jiné zástupci KSČM a SOCDEM, bude dostávat 8,6 milionu korun ročně. Na další miliony si přijde za hlasy, které ve volbách získalo.
„Bavíme se pouze o tom, že se pokryje daný úvěr. Pokryje se bez problémů. Tím pádem KSČM se vypořádá s ručením budovou v Brně,“ podotkl dále Roun s tím, že volební kampaň vyšla hnutí asi na 37 milionů korun. „Sedm milionů se posbíralo od drobných dárců,“ doplnil. Zároveň podotkl, že ještě není vyhotovena celková zpráva.
Roun zároveň odmítl, že by si peníze, které od státu hnutí dostane, nějak dělily jednotlivé strany, tedy KSČM a SOCDEM. „Žádné rozdělení peněz není. Státní příspěvky jdou hnutí. To je primárně dává na úhradu úvěru a další činnost,“ dodal Roun.