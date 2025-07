„Třicet pět let to máme v Ústavě a třicet pět let let se bojí názoru lidí,“ řekla Konečná. Referendum by podle ní mohlo být například i odchodu ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Prosazujeme referendum k těmto otázkám, protože brzy nastanou,“ doplnil ji v souvislosti s možným hlasováním o odchodu Česka z Evropské unie předseda Stačilo! Daniel Sterzik.

Konečná řekla, že zákon o obecném referendu, a to o všech otázkách zahraniční politiky, podpoří všichni poslanci, kteří budou zvolení za Stačilo! Tedy i sociální demokraté.

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová bude v čele kandidátky Stačilo! v Praze, místopředseda strany Lubomír Zaorálek je dvojkou v Moravskoslezském kraji za šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou. Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd získá post jedničky na kandidátce Stačilo! v Karlovarském kraji.

Na spolupráci se politici Stačilo! a vedení SOCDEM domluvili minulý týden. Za Stačilo! budou kromě komunistů a sociálních demokratů kandidovat také zástupci Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN).

Nebráníme se kroužkování, řekl Sterzik

„Od začátku jsme to takto chtěli udělat. Táhnout za jeden provaz v co nejširší sestavě,“ řekl Sterzik. „Nebráníme se kroužkování,“ řekl Sterzik.

Potvrdil to, o čem už iDNES.cz napsal, že ve Středočeském kraji kandiduje za Stačilo! i Jiří Kobza, který byl dosud poslancem za SPD.

Fenomén kroužkování by mohl pomoci komunistům, kteří byli kvůli dohodě se SOCDEM odsunuti z pozic volebních lídrů a kteří to přijímají s nelibostí.

„Praha potřebuje autentickou radikálně levicovou poslankyni. A je jedno, z jakého místa kandidátky si jí zvolí,“ napsala komunistka Petra Prokšanová krátce poté, co bylo potvrzeno, že kvůli šéfce SOCDEM Janě Maláčové byla Prokšanová odsunuta v Praze na druhou pozici.

„Vedení Stačilo! se mnou až do samotné výměny nekomunikovalo z důvodu utajeného jednání se SOCDEM. Zůstávám na druhém místě kandidátky, ale jen kvůli lidem, kteří mě podporují, a našim příznivcům,“ řekl CNN Prima News komunista Pavel Navrátil, kterého Stačilo! odsunulo na druhou pozici Karlovarském kraji.

„Prokázali, že zájmy naší zemi a jejich občanů Stačilo! staví nad zájem jednotlivců,“ tvrdila přitom Konečná na tiskové konferenci, po níž bylo potvrzeno, které pozici dostanou na kandidátce Stačilo! někteří sociální demokraté.