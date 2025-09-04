Je Stačilo! koalice? Bude to řešit Ústavní soud, obrátí se na něj Volt Česko

Ústavní soud bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí, a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně komunisté, sociální demokraté, zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané, vyplývá. Na Ústavní soud se obrátí strana Volt Česko. „Očekáváme, že soud před protiprávním chováním Stačilo! nebude zavírat oči, neboť má vyšší pravomoci,“ uvedla strana v tiskové zprávě.
„Připomeňme, že Ústavní soud již v minulosti zrušil část volebního zákona i rozhodl o odložení termínu konání voleb,“ upozornil mluvčí Volt Česko Duy Hoang Do.

To, že je Stačilo! nepřiznanou koalicí, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině nezrušil, protože zákon podle něj obcházejí i jiní. Podobnými návrhy na zrušení kandidátních listin už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je zamítly.

Pokud by Ústavní soud podnětu Volt Česko vyhověl, uskupení by k zisku mandátů ve Sněmovně nestačilo získat minimálně pět procent. Pro koalici dvou uskupení je laťka 8 procent, pro tři a více 11 procent.

„Respektujeme rozhodnutí krajských soudů registrace nezrušit i jejich argumentaci, ve které se opírají o společenský kontext, předvídatelnost práva a ustálenou praxi. Soudy nám daly jasné vodítko, že kandidatura Stačilo! je vůči ostatním politickým stranám neférová,“ uvedl Volt Česko, jenž je součástí celoevropského hnutí v reakci na nacionalistické tendence, které v uplynulé dekádě sílily napříč Evropou.

Mluvčí Duy Hoang Do pro iDNES.cz doplnil, že strana nejprve musí vše zanalyzovat a ústavní stížnost se pokusí podat ještě do voleb. Ty se konají 3. a 4. října.

Případný návrh bude projednán v plénu Ústavního soudu hned, jakmile to bude s ohledem na splnění procesních předpokladů možné,“ uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.

Abbasi připomněla, že proti rozhodnutím krajských soudů v záležitostech registrace kandidátních listin pro sněmovní volby nejsou přípustné opravné prostředky. Znamená to, že místo Nejvyššího správního soudu se účastníci řízení obracejí přímo na Ústavní soud.

