„Připomeňme, že Ústavní soud již v minulosti zrušil část volebního zákona i rozhodl o odložení termínu konání voleb,“ upozornil mluvčí Volt Česko Duy Hoang Do.
To, že je Stačilo! nepřiznanou koalicí, rozhodl krajský soud v Brně. Registraci kandidátky na Vysočině nezrušil, protože zákon podle něj obcházejí i jiní. Podobnými návrhy na zrušení kandidátních listin už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je zamítly.
Pokud by Ústavní soud podnětu Volt Česko vyhověl, uskupení by k zisku mandátů ve Sněmovně nestačilo získat minimálně pět procent. Pro koalici dvou uskupení je laťka 8 procent, pro tři a více 11 procent.
„Respektujeme rozhodnutí krajských soudů registrace nezrušit i jejich argumentaci, ve které se opírají o společenský kontext, předvídatelnost práva a ustálenou praxi. Soudy nám daly jasné vodítko, že kandidatura Stačilo! je vůči ostatním politickým stranám neférová,“ uvedl Volt Česko, jenž je součástí celoevropského hnutí v reakci na nacionalistické tendence, které v uplynulé dekádě sílily napříč Evropou.
Mluvčí Duy Hoang Do pro iDNES.cz doplnil, že strana nejprve musí vše zanalyzovat a ústavní stížnost se pokusí podat ještě do voleb. Ty se konají 3. a 4. října.
Případný návrh bude projednán v plénu Ústavního soudu hned, jakmile to bude s ohledem na splnění procesních předpokladů možné,“ uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.
Abbasi připomněla, že proti rozhodnutím krajských soudů v záležitostech registrace kandidátních listin pro sněmovní volby nejsou přípustné opravné prostředky. Znamená to, že místo Nejvyššího správního soudu se účastníci řízení obracejí přímo na Ústavní soud.