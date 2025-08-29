Krajský soud v Praze zamítl návrh na zrušení kandidátky hnutí Stačilo!

Krajský soud v Praze zamítl jako nedůvodný návrh strany Volt Česko na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Stačilo! pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Rozsudek v pátek zveřejnil na úřední desce. Volt tvrdil, že Stačilo! narušuje rovnost politické soutěže tím, že kandiduje jako nepřiznaná koalice. Soud však s námitkami nesouhlasil.
Mluvčí Voltu Duy Hoang Do už dříve řekl, že strana oznámí, jak bude na verdikty reagovat, až po vynesení všech soudních rozhodnutí.

Soudy už v předchozích dnech zamítly některé z obdobných žalob směřující na hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), o dalších budou teprve rozhodovat.

Krajský soud v Praze s odkazem na judikaturu rozhodl, že zákon neomezuje strany a hnutí v tom, aby na svých listinách uváděly kandidáty s jinou stranickou příslušností. Ponechání na vůli politických stran, zda se voleb zúčastní jako koalice, podle soudu princip svobodné soutěže nenarušuje.

„Ta by naopak byla podstatně narušena zásahem soudu, pokud by v rozporu se zněním zákona i jeho ustáleným výkladem nyní do zákona doplnil další podmínky účasti ve volbách a na základě toho přistoupil ke zrušení registrace kandidátní listiny odpůrce 2 (hnutí Stačilo!) a jeho vyloučení z voleb,“ konstatoval soud.

Podotkl, že je více než 20 let běžnou praxí napříč politickým spektrem, že strany ve volbách uvádějí na svých kandidátkách politiky z jiných stran a hnutí. Strany, které se voleb přímo neúčastní, také podle soudu běžně jiným stranám vyjadřují podporu.

Uvádí i příklady z minulých voleb, kdy lidé z jiných stran kandidovali na listinách KSČM, TOP 09 nebo ANO. Soud doplnil, že i na některých kandidátkách strany Volt kandidují členové Liberální aliance nezávislých občanů, a to po jednom v Praze, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

Soud uzavřel, že středočeský krajský úřad nepochybil, když kandidátní listinu zaregistroval. „Proto návrh jako nedůvodný zamítl,“ dodal soud.

Strana Volt Česko minulý týden podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice.

Návrhy podalo i politické hnutí Česká republika na 1. místě! Jeden z nich, směřující na Stačilo!, v pátek Městský soud v Praze rovněž zamítl. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům kvůli volební spolupráci se Zelenými, žalobu podala v Ústeckém kraji.

Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice.

