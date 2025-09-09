Chceme stadion za Lužánkami, shodli se brněnští politici. Potřebují však studii

Politici dnes sklízeli reakce fanouškovského „kotle“ podle toho, jak se k plánu na stavbu nového stadionu za Lužánkami vyjádřili. Podpora znamenala potlesk, pochyby vyvolaly nesouhlas či posměch.
Nelibost vzbudila především primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Před rokem a půl nebo dvěma jsme sdělili oficiální stanovisko, že jsme provedli analýzu lokalit a po zhodnocení kladů a záporů jsme jako nejvhodnější nastínili výstaviště. Řekla jsem tehdy: srdcem bych chtěla stadion za Lužánkami, ale rozumem na výstavišti,“ prohlásila Vaňková.
Ta upozornila, že budování za Lužánkami brání spory s podnikatelem Liborem Procházkou o vlastnictví staveb na městských pozemcích.
„Byť se od roku 2019 soudíme, pořád nemáme finální rozhodnutí. Máme za to, že nastaly nové skutečnosti, které odůvodňují vytvoření nové analýzy, kterou považujeme za potřebnou. To jsme probrali i s panem Kačenou. A shodli jsme se, že vytvoříme pracovní skupinu, jejímž výstupem bude nejvhodnější lokalita. Pokud to bude možné umístit za Lužánky, tak jsem pro. Ale nejsem schopna to říct takto od stolu,“ upozornila primátorka.
Ostatní politici ohledně nového stadionu za Lužánkami, kde stále chátrá původní aréna, volili slova, která přítomným fanouškům zněla lépe.
„Je to šance pro Brno. Investor se snaží ukončit dlouholeté čekání na důstojný stánek pro brněnskou Zbrojovku. Za hnutí ANO by byla velká škoda to propásnout, budeme dělat vše, aby k tomu došlo v co nejkratší době. Pokud se neobjeví překážky, které jsou nepřekonatelné, chceme stadion za Lužánkami,“ uvedl náměstek primátorky René Černý (ANO), kterému příznivci zatleskali.
Podpora zazněla i od opozice
Podobně ocenili i vystoupení dalšího koaličního zástupce Petra Hladíka (KDU-ČSL). „Diskutovali jsme tuto problematiku a společně se STAN podporujeme, aby nový majitel Zbrojovky postavil stadion za Lužánkami. Je potřeba k tomu udělat konkrétní kroky, je potřeba, aby vznikla studie. Vize stadionu pro 30 tisíc lidí není nová, ale nová je aktuální nabídka,“ zmínil Hladík, který odkázal i na slova premiéra Petra Fialy o možnosti pořádat v Česku fotbalové mistrovství Evropy.
Radní Jiří Oliva (SOCDEM) řekl, že pokud chce soukromý investor do stadionu investovat, město by mu mělo maximálně vyjít vstříc.
Podpora nového stadionu za Lužánkami zazněla i od opozice. „Za Zelené jsme vždy podporovali, aby byl na místě toho původního a nevyhledávaly se jiné lokality. Dopravně bude dobře obsloužený, stadion tam patří. Jsem ráda, že se tato možnost objevila,“ pronesla Jana Drápalová (Zelení). „My to říkáme už roky,“ přisadil si Marek Lahoda (Piráti). Pozitivně se k této možnosti vyjádřil i Tomáš Skřička (SPD).
Podle zástupce fanoušků Martina Štefky se v případě stadionu za Lužánkami otevírá možnost rozetnout gordický uzel. „Meč má právě Kačena, který může vyřešit spory s Procházkou, čímž by se odemkla lokalita, kterou Brno nedokáže dvacet let využít. A je otázka, kdy by k tomu Brno mělo znovu možnost. Lokalita pro stadion vychází za Lužánkami nejlépe. Ostatní lokality, kam se Brno ohlíželo, byly z nouze ctnost,“ sdělil Štefka.
Ten zmínil i genius loci místa, kam se na fotbal chodilo desítky let. „Proto mě zarazilo, že když to minulý týden představitelé Zbrojovky přednesli radě, tak se nedočkali vstřícného kroku,“ doplnil.
Bude nutná změna územního plánu, upozornil radní
Fanoušci Zbrojovky následně požadovali zařazení problematiky stadionu do programu zastupitelstva, což se jim podařilo.
Vystoupil také radní Petr Bořecký (ANO), o němž fanoušci na sociálních sítích šíří zvěsti, že prosazuje záměry developerské firmy IMOS, která má za Lužánkami stavět byty. „Zvažoval jsem i trestní oznámení pro pomluvu, nakonec to ale řešit nebudu a nebudu se k tomu vyjadřovat. Trpím za to, že vždycky říkám pravdu. U Lužánek jsem upozorňoval, že bude nutná změna územního plánu. Pouze jsem upozorňoval na podmínky, které je nutné splnit. A budu rád, když se všechny podmínky na všech lokalitách detailně prověří,“ uvedl.
Zmínil i projekt nového stadionu od architekta Petra Hrůši, na který se mnozí odvolávají. „Ten projekt je překonaný, ani vedení Zbrojovky se k němu nechce vrátit. Není v souladu s novými požadavky, bude se muset prověřit studie i další projektové fáze stadionu,“ upozornil Bořecký.
Po více než půlhodinové přestávce nakonec zastupitelé přijali usnesení: „Zastupitelstvo města Brna souhlasí s umožněním výstavby stadionu v lužáneckém areálu, pakliže to bude právně a technicky možné.“
Poznámku za čárkou doplnila primátorka po přestávce a poradě s kolegy, i tak za toto usnesení fanoušci poděkovali.