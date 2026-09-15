Politici v Brně i Zbrojovka se při jednáních do záměrů s fotbalovým stánkem za Lužánkami takovým způsobem zamotali, že jediným legálním způsobem by bylo celý proces odstartovat znovu.
Zbrojovka totiž podala už v červnu finální nabídku s cenou pět milionů korun, pozdější revizní znalecký posudek však určil desetkrát vyšší sumu. Klub s ní souhlasí, nabídku už ale vzhledem k zákonným postupům změnit nemůže. Jedině v novém řízení.
Jenže vedení Brna neřeklo, aby se vše začalo znovu, ale doporučilo zastupitelům jít cestou, která odporuje zákonu. Odsouhlasilo totiž prodej právě za 50 milionů.
„Úprava ceny při akceptaci ze strany účastníka zakládá zásadní riziko porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy porušení principu nezměnitelnosti nabídky,“ stojí v materiálu, který dostali od úředníků k projednání brněnští zastupitelé. Na schůzi dorazila i zhruba desítka fanoušků Zbrojovky.
Materiál zároveň tvrdí, že se politici tímto krokem nevystaví riziku trestního stíhání, protože úpravou kupní ceny nevznikne Brnu škoda, ale naopak získá více peněz oproti původní nabídce.
Městská rada se však rozštěpila v otázce výšky stadionu. ODS, TOP 09 a bývalí členové hnutí ANO těsnou většinou šesti z jedenácti odsouhlasili, že má být stadion vysoký maximálně 30 metrů. „Zbrojovka ale deklaruje, že chce 37 metrů. My bychom jí tak odsouhlasili prodej ke stavbě něčeho, co sama nechce,“ vysvětlil svůj nesouhlasný postoj radní Petr Bořecký (KDU-ČSL).
Ministerstvo kultury však zatím nedalo kladný souhlas k tomu, aby tam takto vysoký stánek mohl vyrůst. Důvodem je možné narušení panoramatu historického centra města. Klub však opakovaně deklaroval, že chce se zástupci resortu o svém záměru jednat.
Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář na sociální síti X zopakoval, že vyjádření ministerstva je zatím předběžné a před dnešním jednáním zkritizoval plánovaný postup vedení města.
„Při osobních jednáních i v písemných vyjádřeních jsme město opakovaně upozorňovali, že tento postup považujeme za právně závadný. A ani s výškou stadionu 30 metrů jsme nikdy principiálně nesouhlasili a pro stadion s kapacitou 30 tisíc diváků ji považujeme za nedostatečnou,“ poznamenal.