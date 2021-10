Stále nevíte, koho volit? Prozkoumejte přehledné srovnání předvolebních slibů

Doporučujeme

Chystáte se do volební místnosti, ale do poslední chvíle váháte, komu to „hodit“? Server Lidovky.cz srovnal volební přísliby politických stran, které tvoří současné obsazení Poslanecké sněmovny, a jejich koalic. Zaměřili jsme se na následující témata: Bydlení a rodina, Zdravotnictví a důchody, Peníze a rozpočet, Životní prostředí a energetika, Migrace a zahraniční politika, Vzdělání. Pokračujte výběrem jedné z kategorií.