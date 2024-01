Liberec utratí stovky milionů. Dočkají se cestující, řidiči i sportovci

Tou největší položkou je rekonstrukce městského bazénu. Ta by podle posledních zpráv měla stát okolo miliardy korun. V minulém roce byla dokončená rozsáhlá projektová dokumentace, jejíž příprava trvala déle, než zástupci města původně očekávali.

„Pokud vše dobře dopadne, začátkem léta začne dvouletá náročná, ale důležitá přestavba. Naplníme tak rozhodnutí radních města už z roku 2017, kteří tehdy pro tento typ komplexní rekonstrukce zvedli ruku,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Město má plán, jak opravu bazénu zaplatit tak, aby to městský rozpočet zatížilo co nejméně a mohly přitom vzniknout další slíbené stavby. Provoz bazénu na tři měsíce do doby zahájení rekonstrukce bude stát zhruba čtrnáct milionů korun.

Další nákladnou položkou v rozpočtu je financování městské hromadné dopravy. Téměř osm set milionů korun totiž požaduje na svůj provoz dopravní podnik. Tržby z jízdného v Liberci pokryjí náklady jen ze čtvrtiny.

Pro rok 2024 se tak vedení města rozhodlo nárůst nákladů částečně pokrýt zvýšením cen jízdného, a dopravní podnik tak od cestujících vybere zhruba dvě stě milionů korun. Z městského rozpočtu pokryje dalších čtyři sta devadesát milionů na náklady.

„Letos plánujeme v dopravním podniku zmodernizovat pět tramvají, koupit další nové klimatizované autobusy, opravovat nástupiště, kolejové trati a střechu vozovny. Dokončíme také rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce, která si vyžádala náklady téměř jednu miliardu korun,“ doplnil primátor.

Nové chodníky i silnice

Dalších tři sta milionů je pak vyčleněno na opravy infrastruktury po městě. Do této položky patří silnice, mosty, chodníky a parkovací automaty. Počítá se se zahájením rekonstrukcí Pastýřské a Vítězné a dokončení oprav ulic, které se nestihly do konce loňského roku. Týká se to ulice Františkovská, Šlikova, Tylova, Fučíkova, Sokolská a Svojsíkova.

Na opravy, udržování čistoty silnic v zimě i létě, údržbu zeleně a veřejného osvětlení je pro Technické služby města Liberce připraveno dvě stě sedmdesát dva milionů korun. Pro město zde pracuje sto sedmdesát zaměstnanců. Liberec také zajišťuje přes dvacet tisíc nádob na odpady. Na to půjde částka přibližně sto sedmdesát sedm milionů. Z toho zhruba sto milionů korun budou náklady na směsný komunální odpad, na který je v Liberci přes patnáct tisíc černých nádob.

„Chceme zahájit výstavbu kapacitního sběrného dvora v ulici Londýnská a na toto jsme připravili patnáct milionů korun,“ doplnil Zámečník.

Město má také v plánu vyměnit tisíc zastaralých výbojek veřejného osvětlení za úspornější LED světla.

Vedení magistrátu pak také rozhodlo o poskytnutí sedmdesáti čtyř milionů korun na provoz, opravy a investice ve Sportparku Liberec. Na opravu a modernizace běžeckého oválu na městském stadionu je připraveno patnáct milionů a na modernizaci skateparku osm milionů.

V rozpočtu se také promítnou výdaje za dokončení budovy Uranu, navýšení prostředků na provoz městské policie, vybudováním dětských hřišť a městských bytů, nebo provoz třiapadesáti městských škol. Město také počítá s uvolněním osmi milionů korun na participativní rozpočet do roku 2025.