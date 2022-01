‚Odsedává si, aby nebyl v záběru.‘ Okamura si stěžuje na Rakušana, STAN má poslancům vysvětlovat finance

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Opoziční poslanci chtějí podle návrhu programu vysvětlit původ peněz pro STAN ze zahraničí. Hnutí ale opakovaně uvedlo, že žádné peníze z ciziny nepřijalo. Dary jsou pouze od společností se sídlem v Česku nebo od českých občanů, tvrdí.

Před schválením programu ještě vystoupil šéf SPD Tomio Okamura. „Doufám, že zákonnost či nezákonnost peněz na účtech STAN posoudí policie a státní zástupce či následně soud,“ řekl Okamura. Ten také pronesl, že ministr vnitra Vít Rakušan hodlá svou funkci zneužívat.

Okamura si při svém projevu stěžoval, že Rakušan nesedí na svém místě. „Tady vidím, že je tady napsáno Vít Rakušan. Odsedává si, aby nebyl v záběru televizních kamer,“ stěžoval si šéf SPD. Podle něj SPD a ANO sesbírají 40 poslaneckých podpisů, aby Sněmovna musela projednat vznik vyšetřovací komise k financování vládního hnutí STAN.

„Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás,“ uvedl šéf SPD.

Rakušan ve svém projevu zdůraznil, že hnutí STAN žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran. „Všechny dary na transparentním účtu STAN jsou buď od fyzických osob z České republiky či právnických osob, které mají české IČO, daní či zaměstnávají lidi v České republice,“ reagoval na nařčení Rakušan.

Ten se také ohradil proti tomu, že by zneužíval své funkce ministra vnitra. Rakušan poté vyzval Okamuru, ať na STAN podá trestní oznámení. „Udělejte to, ať to policie vyšetří. Ať se ukáže, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo,“ vyzval ministr vnitra.

Program mimořádná schůze musí schválit sněmovní většina. ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti už oznámili, že návrh programu nepodpoří. Navzdory tomu se ale otevře prostor pro diskusi, byť omezenou.

Na sponzorské dary přicházející v posledních měsících na transparentní účet STAN upozornila před časem Mladá fronta DNES. Podle listu šlo o částky 100 000 až 200 000 korun. Posílaly je podle deníku firmy, které ovládají stejní lidé, respektive společnosti, které ovládají firmy z Kypru nebo v minulosti kyperské firmy založily.