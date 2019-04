Možnost jít k urnám od šestnácti let? Nový lídr STAN Rakušan navrhuje změnu volebního práva

Praha Starostové a nezávislí (STAN) budou navrhovat volební právo do komunálních voleb i pro šestnáctileté občany ČR. Na tiskové konferenci po zvolení nového vedení hnutí to řekl nový lídr Vít Rakušan. Do budoucna by se toto volební právo podle něj mohlo rozšířit i na další volby. Nemyslí si, že návrh je odsouzen k neúspěchu. Rakušan se bude chtít postupně scházet s představiteli dalších politických stran kromě KSČM a SPD, rád by se setkal i s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Rakušan přivítal tým, který zvolili delegáti na sobotním sněmu do čela hnutí. Je podle něj plný silných osobností, které pocházejí z různých sfér politiky. STAN je podle něj silné hnutí, které má budoucnost a potenciál k posilování. „Moje vize je silný autentický STAN, který bude vyrůstat od pěti procent výše,“ řekl Rakušan.



Rakušan zopakoval, že skončí jako starosta Kolína, z tamního zastupitelstva ale odejít nehodlá. Je přesvědčen, že současný tým na radnici je velmi silný.

O programu hnutí budou delegáti jednat v odpolední části pražského sjezdu. Kromě volebního práva by se měl týkat třeba školství nebo financování samospráv.

Rakušan si již domluvil termíny schůzek s představiteli některých politických stran. Scházet se nebude se zástupci komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Rád by své hlavní programové body představil i Babišovi. Chtěl by ho požádat, aby byl jeho kabinet konstruktivní vládou, stejně jako premiér vyzývá opozici, aby byla konstruktivní. Mluvit s ním chce třeba o reformě vzdělávacího systému.

V plánu má také návštěvy regionů a debaty s občany, podpoří také stranické kandidáty do Evropského parlamentu.