Chci být silnější než ODS, řekl šéf STAN Rakušan. Vyjel za voliči na pivo

„S žádnými extrémisty určitě nepůjdeme,“ řekl Rakušan.
„I z vašich řad se ozývaly věci vůči paní Decroix,“ vytýkal mu muž, který dorazil na Rakušanův mítink, to že v bitcoinové kauze vystupovali někteří politici STAN i k nové ministryni spravedlnosti z ODS.
„Koaliční partnerství není podříznutí si žíly ve stylu Vinnetou - Old Shatterhand,“ hájil Rakušan to, jak STAN vystupuje v kauze, kvůli níž rezignoval předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
Resort pod jeho vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.
„Odejít z vlády? Proč? Nikdo by nám to neuvěřil,“ prohlásil Rakušan.
Volební tour odstartoval na Vysočině spolu s lídrem kandidátky STAN v kraji, prvním místopředsedou hnutí Lukášem Vlčkem.
„Vy jste doma, já jsem přivandrovalec ze Středočeského kraje,“ řekl Rakušan zhruba stovce přítomných. Čelil pak i vulgární kritice staršího páru kvůli vstřícnosti k uprchlíkům před válkou z Ukrajiny.
Rakušan opáčil, že je hrdý na to, kolik uprchlíků – 70 procent – pracuje. „Tím že tady pracují na legálním trhu práce, tak z toho profitujeme i my ostatní,“ řekl ministr. „Není pravda, že tady mají jakékoli výhody,“ zdůraznil šéf hnutí STAN.
Rakušan se rozhodl navázat na své Debaty bez cenzury, které se odehrávaly také v hospodách u piva. Jen s tím rozdílem, že ty pořádal ministr vnitra hlavně v lokalitách, kde má jeho hnutí nižší podporu.
Hranicí úspěchu je podle Rakušana dvojciferný výsledek pro hnutí STAN.
„Dvojciferný je něco, co očekáváme a chceme, hranice opravdového úspěchu je 15 procent a výše. 9,5 procenta by byl fatální neúspěch,“ řekl už v květnu Rakušan, když na volebním sněmu obhájil funkci předsedy STAN a jeho hnutí jako vůbec první představilo volební program.
Podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televize zveřejnila v neděli, by hnutí Starostové a nezávislí dostalo 10,8 procenta hlasů a získalo za ně 22 křesel poslanců. Oproti současnému stavu by jich tak hnutí jedenáct ztratilo.
Další zastávkou jeho turné budou ve čtvrtek České Budějovice. Příští týden v pondělí se vydá Rakušan do Ústí nad Labem.