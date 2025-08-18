Chci být silnější než ODS, řekl šéf STAN Rakušan. Vyjel za voliči na pivo

Na zahrádce jihlavské restaurace Buena Vista u piva zahájil v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan hlavní část kampaně svého hnutí Starostové a nezávislí před volbami do Sněmovny. „Chci, aby Starostové a nezávislí byli silnější než ODS,“ vyhlásil Rakušan svůj cíl. Zároveň si přeje, aby pokračovala současná koalice, nebo i s Piráty.
Volební tour Dobré pivo a zároveň hlavní část kampaně STAN zahájil v Jihlavě...

Volební tour Dobré pivo a zároveň hlavní část kampaně STAN zahájil v Jihlavě předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan s volebním lídrem na Vysočině Lukášem Vlčkem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

„S žádnými extrémisty určitě nepůjdeme,“ řekl Rakušan.

„I z vašich řad se ozývaly věci vůči paní Decroix,“ vytýkal mu muž, který dorazil na Rakušanův mítink, to že v bitcoinové kauze vystupovali někteří politici STAN i k nové ministryni spravedlnosti z ODS.

„Koaliční partnerství není podříznutí si žíly ve stylu Vinnetou - Old Shatterhand,“ hájil Rakušan to, jak STAN vystupuje v kauze, kvůli níž rezignoval předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Resort pod jeho vedením přijal miliardu v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

„Odejít z vlády? Proč? Nikdo by nám to neuvěřil,“ prohlásil Rakušan.

Volební tour odstartoval na Vysočině spolu s lídrem kandidátky STAN v kraji, prvním místopředsedou hnutí Lukášem Vlčkem.

„Vy jste doma, já jsem přivandrovalec ze Středočeského kraje,“ řekl Rakušan zhruba stovce přítomných. Čelil pak i vulgární kritice staršího páru kvůli vstřícnosti k uprchlíkům před válkou z Ukrajiny.

Rakušan opáčil, že je hrdý na to, kolik uprchlíků – 70 procent – pracuje. „Tím že tady pracují na legálním trhu práce, tak z toho profitujeme i my ostatní,“ řekl ministr. „Není pravda, že tady mají jakékoli výhody,“ zdůraznil šéf hnutí STAN.

Rakušan se rozhodl navázat na své Debaty bez cenzury, které se odehrávaly také v hospodách u piva. Jen s tím rozdílem, že ty pořádal ministr vnitra hlavně v lokalitách, kde má jeho hnutí nižší podporu.

Hranicí úspěchu je podle Rakušana dvojciferný výsledek pro hnutí STAN.

„Dvojciferný je něco, co očekáváme a chceme, hranice opravdového úspěchu je 15 procent a výše. 9,5 procenta by byl fatální neúspěch,“ řekl už v květnu Rakušan, když na volebním sněmu obhájil funkci předsedy STAN a jeho hnutí jako vůbec první představilo volební program.

Podle posledního volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televize zveřejnila v neděli, by hnutí Starostové a nezávislí dostalo 10,8 procenta hlasů a získalo za ně 22 křesel poslanců. Oproti současnému stavu by jich tak hnutí jedenáct ztratilo.

Další zastávkou jeho turné budou ve čtvrtek České Budějovice. Příští týden v pondělí se vydá Rakušan do Ústí nad Labem.

