Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o cenách pohonných hmot

  11:27aktualizováno  11:31
Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o tom, jak bude reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán a krizi na Blízkém východě. „Ptáme se vlády České republiky, jaký má plán ve vztahu k cenám pohonných hmot a potenciálně i k cenám plynu,“ řekl první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

„Vláda odmítá zařazovat tento bod,“ vytkl Vlček vládě Andreje Babiše po jednání kabinetu budoucnosti, jak hnutí STAN říká své stínové vládě.

Ve hře je i mimořádná schůze Sněmovny

„Ano, i možnost mimořádné schůze je ve hře,“ řekl Vlček. Řekl, podle něj může být konflikt vleklý a jsme podle něj na prahu velké globální a energetické krize.

Premiér Andrej Babiš po jednání vlády řekl, že se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude.

„Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ zmínil Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Babiš.

O sledování marží prodejců pohonných hmot rozhodlo ministerstvo financí v pátek. Prodejci by měli údaje poskytovat denně, kromě toho by měli dodat i údaje o situaci v únoru, aby bylo možné porovnat současné marže s těmi z doby před útokem USA a Izraele na Írán.

Vláda je připravena zasáhnout, kdyby ceny pohonných hmot dá výrazně rostly, řekl Babiš

Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout.

„Evropa naštěstí není závislá výhradně na ropě a plynu z Perského zálivu. Máme více dodavatelů a trh je dnes flexibilnější než v minulosti,“ uvedl premiér.

Při odpoledních interpelací na předsedu vlády se na růst pohonných hmot bude ptát Babiše poslanec opoziční ODS Vojtěch Munzar.

