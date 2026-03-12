Hnutí STAN kritizuje, že se vláda odmítá bavit s poslanci o cenách pohonných hmot

„Vláda odmítá zařazovat tento bod,“ vytkl Vlček vládě Andreje Babiše po jednání kabinetu budoucnosti, jak hnutí STAN říká své stínové vládě.
Ve hře je i mimořádná schůze Sněmovny
„Ano, i možnost mimořádné schůze je ve hře,“ řekl Vlček. Řekl, podle něj může být konflikt vleklý a jsme podle něj na prahu velké globální a energetické krize.
Premiér Andrej Babiš po jednání vlády řekl, že se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude.
„Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ zmínil Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Babiš.
O sledování marží prodejců pohonných hmot rozhodlo ministerstvo financí v pátek. Prodejci by měli údaje poskytovat denně, kromě toho by měli dodat i údaje o situaci v únoru, aby bylo možné porovnat současné marže s těmi z doby před útokem USA a Izraele na Írán.
Vláda je připravena zasáhnout, kdyby ceny pohonných hmot dá výrazně rostly, řekl Babiš
Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout.
„Evropa naštěstí není závislá výhradně na ropě a plynu z Perského zálivu. Máme více dodavatelů a trh je dnes flexibilnější než v minulosti,“ uvedl premiér.
Při odpoledních interpelací na předsedu vlády se na růst pohonných hmot bude ptát Babiše poslanec opoziční ODS Vojtěch Munzar.